Omikron Busbetrieb im Tessin wegen Quarantäne-Absenzen eingeschränkt Ab dem 3. Januar haben die Busse im Raum Locarno auch unter der Woche Sonntagsfahrplan. Grund für die Ausdünnung des Angebotes sind Quarantäne-Absenzen wegen Omikron. 30.12.2021, 10.47 Uhr

Die ÖV-Betreiberin FART hat wegen Omikron zu wenig Busfahrer. Nun wird der Fahrplan ausgedünnt. Keystone

Die Massnahme gelte bis auf weiteres, teilte die öV-Betreiberin FART am Donnerstag mit. Wegen positiver Coronatestresultate und Quarantäneregeln fehle es im Busbetrieb an Personal, heisst es in der Mitteilung. Mit dem Sonntagsverkehr soll sichergestellt werden, dass alle Verbindungen in der Region aufrechterhalten werden können. Passagiere werden gebeten, sich vor der Reise per Online-Fahrplan zu informieren. Im Tessin ist Omikron schon seit Weihnachten die dominierende Variante des Coronavirus. (wap)