Ombudsmann Versicherung: Reisende beschweren sich deutlich weniger wegen Corona Der Versicherungsombudsmann hatte im vergangenen Jahr deutlich weniger zu tun als im Vorjahr: Vor allem die Beschwerden über Epidemie- und Reiseversicherungen gingen zurück. 07.04.2022, 09.09 Uhr

Fälle mit Long-Covid-Bezug beschäftigten die Ombudsstelle bislang fast nicht. (Symbolbild) Keystone

Martin Lorenzon, der Ombudsmann der Privatversicherungen und der Suva, und sein Team befassten sich im vergangenen Jahr mit 2704 Anliegen und Beschwerden. Das sind 20,6 Prozent weniger als im Vorjahr, wie er am Donnerstag mitteilte.

Von 587 auf 98 gingen beispielsweise die Beschwerden über Epidemie- und Reiseversicherungen in Zusammenhang mit Corona deutlich zurück. Auch die Fallzahlen im Bereich der Unfallversicherung (UVG) waren einen Fünftel tiefer als im Vorjahr. Hier geht es ebenfalls um Corona: Der Ombudsmann führt veränderte Verhaltensweisen im Beruf und in der Freizeit und aufgeschobene Operationen im UVG-Bereich an.

Noch fast keine Long-Covid-Fälle

Die Ombudsstelle befasste sich im vergangenen Jahr schwerpunktmässig mit komplexen Personenversicherungen. Diese haben einen Anteil von rund 48 Prozent am Gesamtvolumen. Fälle mit Long-Covid-Bezug seien der Ombudsstelle hingegen bislang nur sehr wenige unterbreitet worden. Auch die schweren Unwetter im Sommer 2021 hätten kaum zu Streitfällen mit privaten Gebäude-, Hausrat- und Motorfahrzeug-Versicherungen geführt.

Die Erfolgsquote bei den Interventionen belief sich auf 71 Prozent. Damit konnte für eine Mehrheit der Beschwerdeführenden eine gütliche Lösung gefunden werden, betonte der Ombudsmann. (abi)