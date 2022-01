Tibeter in der Schweiz fordern Boykott von Peking 2022

Olympische Winterspiele Tibeter in der Schweiz fordern Bundesrat zum Boykott von Peking 2022 auf Die Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz fordert den Bundesrat auf, die Olympischen Winterspiele in Peking zu boykottieren. Die Schweiz soll damit weiteren demokratischen Ländern weltweit folgern. 04.01.2022, 09.27 Uhr

Im Dezember protestierten Mitglieder der tibetischen Jugendorganisationen in der Schweiz vor dem IOC in Lausanne gegen Peking 2022. Keystone

Wie die Vereinigung am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, wollen ihre Mitglieder gleichentags auf der Place des Nations in Genf gegen die anstehenden Olympischen Winterspiele demonstrieren. Die Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein zeigt sich enttäuscht darüber, dass sich der Bundesrat «trotz der enormen Beweise für Menschenrechtsverletzungen» bislang nicht für einen diplomatischen Boykott von Peking 2022 aussprechen konnte.