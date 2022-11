Ölverschmutzung Peru: Die festgehaltenen Touristen sind wieder frei Nach 24 Stunden liessen Dorfbewohner in Peru eine Gruppe von Touristen wieder frei. Unter den Freigelassenen ist auch ein Schweizer Staatsangehöriger. Aktualisiert 05.11.2022, 09.39 Uhr

Bisland erfolglos: Im Sommer wurde auch in der peruanischen Hauptstadt Lima gegen die Ölverschmutzung protestiert. (Archivbild) Keystone

Dutzende Touristen, die von protestierenden Dorfbewohnern im peruanischen Amazonasgebiet festgehalten wurden, sind wieder frei. «Mir ist bestätigt worden, dass die Schiffe an die Häfen zurückkehren können, aus denen sie ausgelaufen sind», sagte Perus Minister für Aussenhandel und Tourismus, Roberto Sánchez, am Freitag. Die Urlauber würden jetzt flussabwärts nach Nauta nahe der Mündung in den Amazonas gebracht, sagte Energieministerin Alessandra Herrera Jara.

Wie das EDA am Freitagabend gegenüber CH Media bestätigte, befindet sich unter den Touristen auch ein Schweizer Staatsangehöriger. Die Schweizer Botschaft in Perus sei mit ihm in Kontakt. Nach eigenen Angaben sei er wohlauf, so EDA-Sprecherin Léa Zürcher.

Festgesetzte Touristen als «Verbündete»

Aus Protest gegen die Untätigkeit der Regierung nach einem Ölleck hatten die Dorfbewohner seit Donnerstag mehrere Schiffe mit insgesamt rund 150 Menschen an Bord auf dem Fluss Marañón gestoppt und die Passagiere festgesetzt. Die Touristen hätten verstanden, warum die Dorfbewohner zu der radikalen Massnahme griffen, sagte der Ortsvorsteher Watson Trujillo Acosta im Radiosender RPP: «Sie erkennen an, was wir tun, und das hilft uns. Wir empfinden sie als Verbündete, weil sie die Realität sehen, in der wir leben», sagte Trujillo Acosta.

Mit dem Festsetzen der Urlauber wollten die Dorfbewohner die Regierung dazu bringen, etwas gegen ein Ölleck in der Region zu unternehmen. Zuletzt war immer wieder Öl aus einer Pipeline des Energiekonzerns Petroperú ausgetreten und hatte den Fluss Marañón verschmutzt. Petroperú teilte mit, dass die Pipeline mehrfach absichtlich beschädigt worden sei. Seit Dezember vergangenen Jahres seien über 50 Beschädigungen registriert worden. Eigenen Angaben zufolge kümmerte sich das Unternehmen um die Säuberung der betroffenen Gebiete und versorgte die Anwohner mit Trinkwasser und Lebensmitteln.

«Seit September fordern die von der Ölpest getroffenen Bezirke, zum Notstandsgebiet erklärt zu werden, damit sich um ihre Bedürfnisse gekümmert werden kann», sagte der Vertreter der staatlichen Ombudsstelle in der Region, Abel Chiroque. «Diese Vorfälle sollten von der Polizei und der Staatsanwaltschaft untersucht werden.» (wap/dpa)