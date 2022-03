Öffentlichkeitsprinzip Ständerat: Amtliche Dokumente sollen gratis zugänglich sein Wer amtliche Dokumente einsehen will, soll das künftig gratis tun können. Der Ständerat will, dass nur noch in Ausnahmefällen Gebühren erhoben werden dürfen. 07.03.2022, 15.36 Uhr

Wer Einsicht in amtliche Dokumente nehmen will, muss unter Umständen eine Gebühr dafür bezahlen. (Symbolbild) Keystone

Der Ständerat will mehr Transparenz in der Verwaltung. Er stimmte am Montag mit 38 zu 2 Stimmen einer Vorlage zu, die verlangt, dass für den Zugang zu amtlichen Dokumenten der Bundesverwaltung künftig keine Gebühren mehr anfallen dürfen. So soll unter anderem verhindert werden, dass Journalistinnen aufgrund hoher Gebühren auf Recherchen verzichten müssen.

Die kleine Kammer hatte sich zunächst dagegen gewehrt, überhaupt auf die Gesetzesrevision einzutreten. Bei sehr aufwendigen Gesuchen sei es gerechtfertigt, wenn diese etwas kosten würden, argumentierte damals die Mehrheit. Ohnehin würden nur in drei Prozent der Fälle überhaupt Gebühren erhoben. In der Wintersession kam dann jedoch die Kehrtwende: Im zweiten Anlauf verweigerte der Ständerat seiner Kommission die Gefolgschaft und trat überraschend auf das Geschäft ein.

Gesuche mit hohem Aufwand sollen kosten dürfen

Der Ständerat folgte in seiner Beratung am Montag grossmehrheitlich der Vorlage des Nationalrats. Es sei nichts als konsequent, diese Regel, welche in der Praxis bereits so gehandhabt werde, ins Gesetz zu schreiben, sagte Mathias Zopfi (Grüne/GL) für die zuständige Kommission. Nur noch in Ausnahmefällen soll der Zugang zu Dokumenten kosten dürfen.

Nämlich dann, wenn ein Zugangsgesuch eine äusserst aufwendige Bearbeitung durch die Behörden erfordert – etwa ein Bericht geschwärzt, anonymisiert oder übersetzt werden muss. Anders als der Nationalrat will die kleine Kammer im Gesetz jedoch auf eine maximale Gebühr von 2000 Franken verzichten. Es könne Gesuche geben, die einen sehr hohen Aufwand verursachen, so Zopfi. Nun geht die Vorlage zurück in die grosse Kammer. (agl)