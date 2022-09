Transparenz in Verwaltung: Gebühren werden abgeschafft

Öffentlichkeitsprinzip Mehr Transparenz in der Verwaltung: Ständerat beharrt auf einem Detail Die Einsicht in amtliche Dokumente soll künftig grundsätzlich gratis und damit transparenter sein. Darüber sind sich National- und Ständerat einig – bis auf ein Detail. 12.09.2022, 16.43 Uhr

Wer Einsicht in amtliche Dokumente nehmen will, muss unter Umständen eine hohe Gebühr bezahlen. (Symbolbild) Keystone

Wer amtliche Dokument einsehen will, muss teilweise tief in die Tasche greifen: Je nach Behörde und Art des Dokuments kann eine Gebühr von mehreren Tausend Franken anfallen. Das soll sich nun ändern: Beide Räte wollen das Gesetz dahingehend ändern, dass der Zugang zu amtlichen Dokumente grundsätzlich gratis und damit transparenter ist. Ausnahmen gibt es nur, wenn ein Gesuch eine äusserst aufwendige Bearbeitung erfordert – etwa ein Bericht geschwärzt, anonymisiert oder übersetzt werden muss.

Nachdem beide Räte schon zweimal über das Geschäft beraten haben, sind sie sich so weit einig. Es bleibt nur eine einzige Differenz. Doch in der Beratung zum Auftakt der Herbstsession hat der Ständerat am Montag Sturheit bewiesen: Er erteilt dem Vorschlag des Nationalrats, für die Ausnahmefälle eine Kostenobergrenze von 2000 Franken festzulegen, zum zweiten Mal eine Abfuhr.

Es könne Gesuche geben, die einen sehr hohen Aufwand verursachen. Diese Kosten müssten gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden, findet eine Mehrheit im Ständerat. Diese Position teilt auch der Bundesrat, der im Rat durch die Person von Justizministerin Karin Keller-Sutter vertreten war.

Beide Räte beharren auf ihrer Position

Damit scheint sich das Geschäft, das auf eine parlamentarische Initiative von Edith Graf-Litscher (SP/TG) aus dem Jahr 2016 zurückgeht, in einer Sackgasse zu befinden. Denn nicht nur der Ständerat, auch der Nationalrat beharrte schon zweimal auf seiner Position. Nun geht das Geschäft zurück in die grosse Kammer.

Mit der Reform würde in den Augen der Befürworter das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung gestärkt. Bereits heute würden in über 95 Prozent der Fälle keine Gebühren erhoben. Doch in einigen Verwaltungsstellen würden die hohen Gebühren momentan «gezielt als Zugangshindernis eingesetzt». Das führe zu Intransparenz, weil Bürgerinnen, Bürger oder Medienschaffende ihre Gesuche dann meist zurückziehen würden. (aka)