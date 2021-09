SBB-Mitarbeiter manipulierte Bremskontrollen an Zügen

Öffentlicher Verkehr Sicherheit der Passagiere gefährdet: SBB-Mitarbeiter manipulierte systematisch Bremskontrollen an Zügen Ein SBB-Techniker hat Hunderte Bremskontrollen an Personenzügen manipuliert. Dadurch gefährdete er die Sicherheit der Passagiere aufs Gröbste. Dennoch wehrte er sich vor Gericht gegen seine fristlose Kündigung – vergeblich. Reto Wattenhofer 03.09.2021, 06.58 Uhr

Unterhaltsarbeiten in der SBB-Werkstätte in Zürich-Altstetten. Bild: Keystone

Der Fall ist gravierend. In einer SBB-Werkstätte hat ein Mitarbeiter Bremskontrollen systematisch manipuliert. Bei der Prüfung von Bremszangen trug er willkürliche Messwerte in das Prüfsystem ein, ohne den vorgeschriebenen Abläufen zu folgen. Dadurch habe der Mann «den Eisenbahnbetrieb sowie die Sicherheit der Kundschaft auf das Gröbste gefährdet», wie aus einem neuen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hervorgeht. Publik gemacht haben den Fall am Freitag die Tamedia-Zeitungen.