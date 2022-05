öffentlicher Verkehr SBB Fahrplanwechsel: Das soll sich im Dezember ändern Der Ferienverkehr rollt an, bei den Pendlerzügen bleiben Plätze leer. Dem will die SBB Rechnung tragen. Sie schickt den Fahrplanentwurf in die Vernehmlassung. 18.05.2022, 11.32 Uhr

Am Wochenende und in den Sommermonaten soll das Tessin besser mit dem Zug erschlossen werden. Keystone

Ab in den Süden. Die SBB wollen ihr Angebot auf der Nord-Süd-Achse am Wochenende und in den Sommermonaten ausbauen. Das schreiben sie in der Mitteilung zum Fahrplanwechsel 2023 vom Mittwoch. Am Freitag sollen mehr Züge von Norden Richtung Süden und am Sonntag in umgekehrter Richtung fahren. Weiter sollen «die Reisenden dank zusätzlichen Direktverbindungen komfortabler in diverse Tourismusregionen» kommen, wie es in der Mitteilung heisst. Insgesamt gestalte die SBB «ihr Angebot gemäss ihrer Strategie schrittweise flexibler».

Was die Ferienfans freut, dürfte dagegen einige Pendler erzürnen. Da die Nachfrage im Pendlerverkehr immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau liege, plane die SBB, auf einzelne Züge zu verzichten. Dabei geht es um Züge zwischen Bern und Zürich (Abfahrt in Bern um 07.10 Uhr und 16.10 Uhr sowie Abfahrt in Zürich um 06.49 Uhr) und Luzern und Zürich (Abfahrt in Luzern um 06.20 Uhr sowie Abfahrt in Zürich um 16.39 Uhr). Auch zwischen Zürich und Arth-Goldau werde «nachfragebedingt auf einzelne Verbindungen in der Nebenverkehrszeit verzichtet», dafür gibt es eine neue Frühverbindung ab Goldau um 6.45 Uhr.

Direkt von Genf nach Chur

Ausgebaut wird das Angebot dagegen auf der Strecke zwischen Chur und Zürich. Dort verkehren die IC3 am Wochenende fast durchgehend im Halbstundentakt. Ebenfalls neu sind zwei IC-Direktverbindungen zwischen Genf und Chur via Lausanne und Bern – damit können Westschweizer das erste Mal ohne Umsteigen ins Bündnerland fahren. Direkt erschlossen sind künftig auch Romanshorn und Interlaken.

Daneben gibt es zahlreiche weitere Änderungen im Regionalverkehr. Die wichtigsten betreffen gemäss den SBB das Abendangebot zwischen Biel und Solothurn, zusätzliche Frühzüge im Zürcher S-Bahn-Netz und Änderungen im Glarnerland. Im internationalen Zugverkehr wird das Angebot unter anderem um einen zusätzlichen Nachtzug nach Prag ausgebaut. Auch das Platzangebot nach Hamburg, Berlin, Wien und Graz werde «sukzessive ausgebaut».

Es wird fleissig gebaut

Auch bereits einen Ausblick geben die Bundesbahnen auf künftige Baustellen. «2023 und in den Folgejahren nimmt das Bauvolumen nochmals deutlich zu», heisst es in der Mitteilung. Betroffen ist etwa die Strecke Genf-Lausanne und das Rheintal. «Die Baustellen führen zum Teil dazu, dass sich Reisezeiten verlängern oder Züge an gewissen Bahnhöfen zwischenzeitlich nicht halten», so die SBB. Darum solle vor der Fahrt immer der Fahrplan geprüft werden.

Der Fahrplanentwurf geht am 25. Mai in die Vernehmlassung. Begehrlichkeiten und Unstimmigkeiten können bis am 12. Juni gemeldet werden. Einsehbar ist der Entwurf unter diesem Link – allerdings erst ab dem 25. Mai. Der neue Fahrplan soll ab 11. Dezember gelten. (mg)