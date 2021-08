Neuer Fairtiq-Test: Nicht mehr bezahlen als mit Monatsabo

Öffentlicher Verkehr Neuer Test: Kundinnen und Kunden der A-Welle bezahlen höchstens den Preis eines Monatsabos Fairtiq und der Tarifverbund A-Welle testen erstmals das so genannte Monats-Capping: Überschreiten die Einzelfahrten den Preis des Monatsabos, wird automatisch dieses abgerechnet. 27.08.2021, 16.00 Uhr

Nutzer des öffentlichen Verkehrs können im Tarifverbund A-Welle neu vom Monats-Capping profitieren. (Symboldbild) Walter Schwager

Nutzer des öffentlichen Verkehrs (öV), die kein Abo haben, kennen es: Dank verschiedener Anbieter können sie Geld sparen, in dem sie sich in deren Apps bei Fahrten mit dem Zug, Bus oder Tram ein- respektive auschecken. Am Ende des Tages wird abgerechnet: Übersteigt der Gesamtpreis von mehreren Einzelfahrten den Tarif einer Tageskarte, wird automatisch die günstigere Tageskarte verrechnet. Diese automatische Deckelung eines Gesamtpreises im öffentlichen Verkehr nennt man Capping – und garantiert öV-Fahrern stets den günstigsten Preis.