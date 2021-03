öffentlicher Verkehr IT-Systeme der SBB haben wieder Störung – Billettverkauf nicht möglich Die Schweizerischen Bundesbahnen melden am Freitag eine IT-Störung. Die Kundeninformationssysteme seien landesweit ausser Betrieb. Es ist die zweite Störung in dieser Woche. 19.03.2021, 16.20 Uhr

Der Billetverkauf ist wegen einer IT-Störung der SBB derzeit nicht möglich. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Aufgrund der Störung des IT-Systems würden Ausfälle und Verspätungen in der ganzen Schweiz nicht angezeigt, wie die SBB am Freitagnachmittag auf Twitter mitteilten. Die Fahrgäste werden gebeten sich über die Abfahrtsplakate am Bahnhof zu informieren.