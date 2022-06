Kantone könnten durch effizienteres Arbeiten 11 Milliarden sparen

Reportage Kilometerlange Staus: Viele Flüchtlinge kehren in die Ukraine zurück – in Kiew herrscht Partystimmung

Während die Schweizer Behörden immer noch mit einem Ansturm von Flüchtlingen kämpfen, hat in der Ukraine eine starke Rückkehrwelle eingesetzt. Im Ausgangsviertel von Kiew sind die Bars und Restaurants früher gefüllt als sonst. Am Samstagabend wird gefeiert – in der Nacht schlagen die Bomben ein.