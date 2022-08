Atomwaffen: Cassis warnt und fordert konkrete Massnahmen

Nukleare Gefahr Atomwaffen: Bundespräsident Cassis warnt und fordert konkrete Massnahmen Bundespräsident Ignazio Cassis hat an einer Konferenz in New York vor der aktuellen Gefahr von Atomwaffen gewarnt. Er fordert ein Massnahmenpaket, um die nuklearen Risiken einzudämmen. 03.08.2022, 06.47 Uhr

Bundespräsident Cassis forderte in New York konkrete Massnahmen, um die Gefahr von Atomwaffen einzudämmen. (Archivbild) Keystone

«Die nuklearen Risiken sind höher als je zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges», sagte Ignazio Cassis in der Nacht auf Mittwoch in New York. Der Bundespräsident nahm dort an der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages teil. Er warnte: «Die Folgen eines Einsatzes von Atomwaffen wären katastrophal.» Das teilte das Aussendepartement (EDA) mit.

«Die Schweiz will eine atomwaffenfreie Welt erreichen», sagte Cassis. Er forderte daher von der Konferenz ein Zeichen, dass Kernwaffen nie mehr eingesetzt werden sollen. «Wir müssen die Rolle von Atomwaffen reduzieren und die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Unfalls oder eines Einsatzes infolge eines Missverständnisses verringern. Den Worten müssen konkrete Taten folgen, um humanitäre und ökologische Katastrophen abzuwenden.»

Hotlines und grundlegende Sicherheitsstandards

Der Bundespräsident denkt dabei an ein Massnahmenpaket, um nukleare Risiken einzudämmen. Die Schweiz war im Vorfeld der Konferenz laut EDA die treibende Kraft hinter dem Paket, das von rund 30 Staaten unterstützt werde. Es sehe etwa Krisenkommunikationskanäle wie Hotlines vor, um ungewollte Eskalationen zu verhindern. Die Drohungen Russlands mit Atomwaffen hätten den Bedarf für das Massnahmenpaket aufgezeigt.

Ein zentrales Anliegen des Bundespräsidenten ist zudem die Sicherheit von zivilen Nuklearanlagen in bewaffneten Konflikten. Die Schweiz setzt sich diesbezüglich zusammen mit anderen Staaten für die Anerkennung der «grundlegenden Sicherheitsstandards» ein. Diese seien in jeder Situation einzuhalten – also auch in gewalttätigen Konflikten. Damit sollen «katastrophale Konsequenzen» von nuklearen Vorfällen verhindert werden.

Schweiz will eigene Position prüfen

Ausserdem will die Schweiz das Ergebnis der Konferenz nutzen, um die eigene Position zum Vertrag über das Kernwaffenverbot (TPNW) neu zu beurteilen. Der neue Vertrag trat im vergangenen Jahr in Kraft und wurde von der Schweiz nicht unterzeichnet. Der Grund: Der Vertrag wurde ohne die Atommächte ausgehandelt und werde nur von einem Teil der Staatengemeinschaft mitgetragen. Die Schweiz wollte daher zunächst dessen weitere Entwicklung beobachten, denn es bestünden Fragen zu dessen Wirksamkeit.

In New York setzt sie sich nun ein für ein Ergebnis, das zu «einer positiven Wechselwirkung» zwischen den Verträgen führe. «Denn beide teilen das gleiche Ziel: Eine Welt ohne Atomwaffen», schreibt das EDA. (abi)