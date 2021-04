Notschlafstelle Über 200 Obdachlose nutzten Angebot von Pfuusbus Die Saison des Pfuusbus geht zu Ende. Die Notschlafstelle des Sozialwerks Pfarrer Sieber hat seit Mitte November Hunderten von Obdachlosen Schutz gewährt. 16.04.2021, 09.47 Uhr

Der Pfuusbus des Sozialwerks Pfarrer Sieber ist offen für Menschen ab 20 Jahren, die in Not geraten sind. Sozialwerk Pfarrer Sieber

Trotz der Coronapandemie wurde das Angebot des Pfuusbus rege genutzt. Das Sozialwerk Pfarrer Sieber zählte seit dem 15. November 3’700 Übernachtungen von 214 obdachlosen Personen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Das entspreche etwa den Zahlen des Vorjahres. Die Auslastung lag bei 72 Prozent.

Als Schutzmassnahme musste das Sozialwerk die Zahl der zur Verfügung stehenden Betten von 45 auf 35 reduzieren. Zudem wurde der Pfuusbus räumlich so erweitert, dass Küche, Schlaf- und Aufenthaltsbereiche getrennt waren.

Die notsuchenden Menschen und Mitarbeitende des Sozialwerks wurden laut Mitteilung seit Saisonbeginn jeden Abend auf erhöhte Temperatur und Coronasymptome untersucht. Darüber hinaus seien seit Februar in den Notschlafstellen des Sozialwerks mehr als 700 Schnelltests durchgeführt worden. So konnten elf Personen in die Quarantäne geschickt werden, heisst es.