Corona: Die Liste der Risikoländer ist leer

Normalisierung Corona: Die Liste der Risikoländer ist zum ersten Mal leer Seit Montag führt der Bund keine ausländischen Regionen mehr als «Risikogebiete». Damit endet das Corona-Regime an der Schweizer Grenze: Impf- und Genesenennachweise werden nicht mehr verlangt. 02.05.2022, 17.38 Uhr

An den Schweizer Grenzübergängen herrscht nach über zwei Jahren wieder Normalbetrieb. (Archiv Februar 2021) Keystone

Seit Montag befinden sich keine Länder oder Regionen mehr auf der Corona-Risikoliste des Bundes. Dies teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) zu Wochenbeginn mit. Ab sofort gelten für die Einreise in die Schweiz wieder die normalen Bedingungen: «Reisende müssen keinen Impf- oder Genesungsnachweis mehr erbringen», so die Mitteilung. Damit werde der positiven epidemiologischen Entwicklung Rechnung getragen.

Die Einschränkungen waren erstmals am 19. März 2020 eingeführt und seither regelmässig angepasst worden. Von den Einreisebeschränkungen betroffen seien vor allem Angehörige von Drittstaaten gewesen, die aus Risikogebieten einreisen wollten, so das SEM. Eingeschränkt wurden in erster Linie Reisen, die dem Tourismus oder privaten Besuchen dienten. Ausnahmen gab es in Härtefällen sowie für geimpfte und genesene Personen. (wap)