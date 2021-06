Kinderrechte NGO-Bericht an UNO: «Gewalt ist in Schweizer Familien Alltag» In seiner Berichterstattung an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes zeichnet der NGO-Verband «Netzwerk Kinderrechte» ein düsteres Bild der Schweiz. Peter Walthard 08.06.2021, 14.34 Uhr

Das Netzwerk Kinderrechte Schweiz rapportiert seit Jahren grosse Mängel bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. (Archivbild) Keystone

Kinderrechte würden in der Schweiz nicht genügend umgesetzt. Zu diesem Schluss kommt das «Netzwerk Kinderrechte Schweiz», ein Verband verschiedener Schweizer Nichtregierungsorganisationen aus dem Sozialbereich, dem die Berichterstattung an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes obliegt. «Gewalt ist in Schweizer Familien Alltag», heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Medienmitteilung zum aktuellen Report. Die Hälfte aller Kinder in der Schweiz erlebe in der Erziehung Gewalt, wobei darunter auch psychische Gewalt falle.