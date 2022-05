Neutralität Grünliberale wollen angegriffene Länder mit Waffen beliefern Soll die Schweiz Waffen und Rüstungsgüter an Länder liefern, die von einem Aggressor angegriffen werden? «Ja», findet ein prominenter Nationalrat der Grünliberalen. 01.05.2022, 07.37 Uhr

Der Aargauer Nationalrat Beat Flach kann sich Waffenlieferungen an kriegsführende Länder unter Umständen vorstellen. Bild: Keystone

Während viele westliche Länder Waffen an die Ukraine liefern, macht die Schweiz dies aufgrund ihrer Neutralität nicht. Zumindest bislang. Beat Flach, Nationalrat der Grünliberalen, fordert in der «NZZ am Sonntag» nun aber eine Abkehr von diesem Prinzip. «Ich will Rüstungsexporte zulassen, wenn sich eine Demokratie auf dem eigenen Territorium verteidigen muss», sagt Flach. So könnten Waffen und Rüstungsgüter an Länder geliefert werden, wenn diese Opfer eines Angriffskrieges werden – wie eben etwa derzeit die Ukraine.

Flach stösst sich generell an Rüstungsexporte an Länder, «die unsere Werte in keiner Art und Weise teilen». Er fordert, dass die Schweiz künftig Rüstungsgüter nur noch an Demokratien liefert, «die die Menschenrechte respektieren». Zwar hätten die Grünliberalen noch keinen klaren Beschluss gefasst, in der Bundeshausfraktion fänden «intensive Diskussionen» statt.

Bei den anderen angefragten Parteien stösst Flachs Vorschlag mit Waffen für Opfer von Angriffskriegen in der Sonntagsausgabe der NZZ nur begrenzt auf Gegenliebe. Bei der SVP heisst es, die Neutralität sei «nicht verhandelbar» und auch FDP-Parteipräsident Thierry Burkart will nicht, dass die Schweiz Waffen an kriegsführende Länder liefert. Auch Linke und Mitte-Politiker äussern sich kritisch. (mg)