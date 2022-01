Vor «Stöckli»-Debatte: Rentenlücke der Frauen öffnet sich weiter

Neurentenstatistik Vor Debatte im «Stöckli»: Rentenlücke der Frauen öffnet sich weiter Neurentnerinnen erhielten 2020 monatlich gut 900 Franken weniger aus der 2. Säule ausbezahlt als Neurentner. Was der Bund mit anderen Karrieren im Beruf erklärt, birgt politischen Zündstoff. Samuel Thomi 18.01.2022, 18.39 Uhr

Standen hinter dem gescheiterten Kompromiss: SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard (l.) und Arbeitgeber-Präsident Valentin Vogt. Keystone

Nachdem der Nationalrat im Dezember die Reform der obligatorischen beruflichen Vorsorge (BVG) im Eilzugstempo beschlossen hat, wird die Sozialkommission des Ständerats das umstrittene Geschäft bereits am Donnerstag diskutieren. Kurz davor erhalten Kritikerinnen der BVG-Reform neue Argumente dagegen geliefert vom Bundesamt für Statistik (BFS). Dieses hat am Dienstag seine jüngste Neurentenstatistik publiziert.

Demnach ist auch im vorletzten Jahr Frauen, die erstmals eine BVG-Rente erhielten, deutlich weniger Geld ausbezahlt worden als Neurentnern. Konkret erhielt die durchschnittliche Neurentnerin 2020 aus der 2. Säule monatlich 1167 Franken ausbezahlt während Neurentner auf 2081 Franken kamen. Noch grösser ist der Unterschied bei bezogenen Kapitalleistungen: Hier erhielten Männer im selben Jahr durchschnittlich knapp 150'000 Franken während Frauen im Schnitt auf 61'282 Franken kamen.

Das BFS schreibt zum grossen Unterschied zwischen Frauen und Männern, dieser lasse sich «hauptsächlich durch die unterschiedlichen beruflichen Laufbahnen erklären». Frauen würden ihre Erwerbstätigkeit häufiger unterbrechen und arbeiteten mehr Teilzeit. Auch der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern führe zu Differenzen bei BV-Leistungen.

Gewerkschaftsbund kritisiert Rentenlücke bei Frauen

«Die Rentenlücke der Frauen in der 2. Säule bleibt besorgniserregend», schreibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) in einer Mitteilung zur BFS-Neurentenstatistik. So erhalte fast ein Drittel der Frauen noch immer keine BVG-Rente. Und wenn eine Pensionskassenrente vorhanden ist, sei diese bei Frauen im Schnitt nur halb so hoch wie jene der Männer. Und Kapitalbezüge von Frauen fielen gar bis zu zweieinhalb mal tiefer aus. Der SGB geisselt die vom Nationalrat beschlossenen Rentensenkungen darum als «Affront». Rot-grüne Parteien und Gewerkschaften haben gegen die BVG-Reform denn auch bereits das Referendum angekündigt.

In der laufenden BVG-Reform hat der Nationalrat in der Wintersession den auch vom Bundesrat unterstützten, ursprünglichen Kompromiss der Sozialpartner versenkt. Die grosse Kammer schwenkte stattdessen auf das eigene Modell seiner vorberatenden Sozialkommission um. Statt einem Zuschlag für alle Neurentner kommen dabei nun viel weniger Personen in den Genuss eines Rentenausgleichs. Nötig ist dieser, weil der BVG-Umwandlungssatz von 6,8 auf 6 Prozent gesenkt werden muss. Diese unbestrittene Massnahme führt dazu, dass es bei 100’000 Franken Altersguthaben künftig nur noch 6000 statt 6800 Franken jährlich gibt.