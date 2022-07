So viele Abtreibungen gab es 2021 in der Schweiz

Neueste Zahlen Bald stimmen wir über Abtreibungen ab – doch wie oft brechen Frauen ihre Schwangerschaft überhaupt ab? Nachdem das oberste Bundesgericht in den USA das landesweite Recht auf Abtreibungen gekippt hat, flammen Debatten über das Thema Abtreibung auf. Derweil ist die Zahl der Abtreibungen in der Schweiz ziemlich stabil – seit über zwanzig Jahren. Ann-Kathrin Amstutz, André Bissegger Jetzt kommentieren 06.07.2022, 09.35 Uhr

Die Zahl der Abtreibungen ist in der Schweiz seit zwanzig Jahren stabil. Doch auch hierzulande müssen Frauen immer wieder um das Recht auf Selbstbestimmung kämpfen. Keystone

11'049 Schwangerschaftsabbrüche wurden im vergangenen Jahr in der Schweiz gemeldet. Davon gehen 10'869 Abtreibungen auf das Konto von Frauen mit Wohnsitz in der Schweiz, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Das entspricht einer Rate von 6,7 Schwangerschaftsabbrüchen pro 1000 Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren. Im Vorjahr lag die Rate noch bei 6,8 pro 1000 Frauen.

Im internationalen Vergleich sei die Rate damit niedrig – auch wenn die Abtreibungen seit 2017 wieder leicht zunehmen würden. Die Rate lag gemäss BFS zuletzt in den Jahren 2010 bis 2012 bei ähnlichen Werten wie im letzten Jahr. Unter dem Strich bleibt sie jedoch ziemlich stabil.

Prozentual zugenommen hat dagegen in den letzten zehn Jahren der Anteil der über 30-jährigen Frauen: Im Jahr 2010 waren 45 Prozent der Frauen bei einer Abtreibung über 30 Jahre alt, nun sind es bereits 52 Prozent. Gesunken ist dafür der Anteil der jungen Frauen zwischen 15 und 19 Jahren: Er ging mit 745 Abbrüchen von 9 Prozent im Jahr 2010 auf 7 Prozent im Jahr 2021 zurück. Die Rate liegt in diesem Alterssegment aktuell bei 3,7 pro 1000 Frauen.

Mit 95 Prozent stabil blieb der Anteil der Abbrüche vor der 12. Schwangerschaftswoche, wie es weiter heisst. 77 Prozent der Abtreibungen wurden noch vor der 8. Woche durchgeführt. Damit habe sich der Anteil der Abbrüche nach der 12. Schwangerschaftswoche mit 5 Prozent seit 2007 nicht verändert.

Abtreibung wird erneut zum Thema

Das Thema Abtreibungen hat erneut an Brisanz gewonnen. Am 24. Juni fiel in den USA ein Entscheid, der weltweite Folgen haben könnte: Das oberste Gericht beschloss, das nationale Recht auf Abtreibung abzuschaffen. Laut dem Fachmagazin «Scientific American» öffnet dies weltweit Tür und Tor für neue Abtreibungsverbote.

Restriktive Abtreibungsgesetze kennen nicht nur die meisten lateinamerikanischen und afrikanischen Länder. Wie der «Atlas zur Abtreibungspolitik in Europa» des European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF) zeigt, ist das Recht auf Abtreibung auch in europäischen Staaten wie Polen, Malta und Andorra sowie in unserem Nachbarland Liechtenstein alles andere als sicher.

Die Schweiz schneidet beim Recht auf Abtreibung zwar ordentlich ab. Jedoch gibt es in der Schweiz kein Gesetz, das Abtreibungen legalisiert, sondern nur eines, das sie unter bestimmten Umständen straflos macht. Seit 2002 gilt die sogenannte Fristenlösung: Demnach ist ein Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen straflos.

Die Einführung der Fristenlösung war das Resultat eines jahrzehntelangen politischen Kampfes der Frauen. Ein Kampf um das Recht über ihren eigenen Körper. Anders als von der Gegnerschaft prophezeit, blieb die Zahl der Abtreibungen stabil. Sie bewegt sich seither zwischen 10’000 und rund 11’000 pro Jahr. Dennoch gab es immer wieder Versuche aus rechts-konservativen Kreisen, das Recht auf Abtreibungen einzuschränken.

Debatte um Abtreibungsrechte ist erneut entbrannt

Die jüngsten kommen aus den Reihen der SVP – und sorgen parteiintern für Zwist. Die SVP-Politikerinnen Yvette Estermann und Andrea Geissbühler sammeln aktuell Unterschriften für zwei Volksinitiativen. Die eine verlangt einen Tag Bedenkzeit vor einer Abtreibung. Die andere richtet sich gegen die «schockierende Praxis der Spätabtreibungen». Dies, obwohl 95 Prozent der Abtreibungen vor der zwölften Woche geschehen.

Die Initiative verlangt, dass Abtreibungen ab der 22. Schwangerschaftswoche verboten sein sollen. Heute entscheidet in der Schweiz die Frau über den Schwangerschaftsabbruch bis in die 12. Woche, zu einem späteren Zeitpunkt muss eine Ärztin die Lage beurteilen. Neu soll dies erschwert werden.

Dagegen regt sich jedoch Widerstand: Am 2. Juni – genau 20 Jahre nach Annahme der Fristenregelung – reichte die Grüne Nationalrätin Léonore Porchet eine parlamentarische Initiative ein. Sie fordert, dass der Schwangerschaftsabbruch künftig nicht mehr im Strafgesetzbuch verankert ist.

