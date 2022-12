Das ändert 2023: Neues Jahr, neue Gesetze und Angebote

Neues Jahr, neue Gesetze Das ändert 2023: Adoptionsurlaub, höhere Renten und Krankenkassenprämien, günstigere TV-Abos und bye bye Telefonbuch! Vieles bleibt auch nach Silvester wie gewohnt. Doch einige Gesetze, Angebote oder Dienstleistungen werden angepasst oder kommen sogar neu hinzu. Hier eine Zusammenstellung der wichtigsten Änderungen 2023. Samuel Thomi Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

2023 werden die Renten angehoben. Allenfalls wird das Parlament noch höhere Renten beschliessen. Keystone

Der Bundesrat hat die Mindestrenten der AHV und IV im kommenden Jahr um 2,5 Prozent oder 30 Franken pro Monat angehoben, die Maximalrenten um 60 Franken. Die Minimalrente beträgt damit neu monatlich 1225, die Maximalrente 2450 Franken. Die Rentenerhöhung begründete die Landesregierung im Herbst mit steigenden Preisen, die auch in der Schweiz zunehmend auf das Portemonnaie drücken. Damit erhalten Rentnerinnen und Rentner die Inflation von 3 Prozent jedoch nicht ganz ausgeglichen.

Den Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge (2. Säule) hat der Bundesrat derweil auch für das nächste Jahr auf 1 Prozent festgelegt.

Die Teuerung hat auch die Schweiz im Griff – allerdings weniger stark als das umliegende Ausland. Claudio Thoma

Wie das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) auf seiner Website schreibt, dürfen AHV- und IV-Rentner sowie Bezügerinnen von Ergänzungs- oder Überbrückungsleistungen (EL respektive ÜL) im kommenden Jahr eine Besonderheit erwarten: Zusätzlich zu den in der Regel alle zwei Jahre durchgeführten Anpassungen soll die Teuerung vollständig angepasst werden. Dazu muss allerdings das Parlament in der Frühjahrssession erst noch die nötigen Gesetze definitiv anpassen. Wenn dann auch noch der Bundesrat die Modalitäten festgelegt habe, dürften «die Renten für 2023 vermutlich etwas höher ausfallen», als oben angegeben, so das BSV.

Das «Solidaritätsprozent» in der Arbeitslosenversicherung fällt. Key

Nach über zehn Jahren entfällt das sogenannte Solidaritätsprozent in der Arbeitslosenversicherung (ALV). Seit 2011 war dieses auf Löhnen über 148'200 Franken erhoben worden. Ziel: die Schulden der ALV abzubauen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurden dafür zu gleichen Teilen zur Kasse gebeten. Ab kommendem Jahr bleibt den Reichen und deren Arbeitgebern also wieder mehr in der Lohntüte respektive Kasse.

Wird mangels Nachfrage nicht mehr gedruckt: das Telefonbuch. Key

Ab Neujahr sind Telefonnummern nur noch online zu finden oder gegen eine Gebühr bei den Auskunftsdiensten. Telefonbücher dagegen werden 2023 keine mehr gedruckt. Hintergrund des Einstellungsentscheids: Immer weniger Menschen veröffentlichen ihre Telefonnummer. Und auch die Zahl der Festnetzanschlüsse ist in den letzten 20 Jahren um rund 3 Millionen gesunken. Entsprechend hätten Umfang, Nutzung und Relevanz der sogenannten «Weissen Seiten» konstant abgenommen, schrieb Localsearch zur Begründung.

Anders die «Gelben Seiten»: Diese gedruckte Telefonnummern-Sammlung von Firmen und Dienstleistungsanbietern soll vorerst beibehalten werden. Diese kommt laut Localsearch bei Interessierten auch weiterhin gut an.

Auch bei einer Adoption haben Eltern neu Anrecht auf einen Urlaub. Key

Seit bald 15 Jahren gibt es in der Schweiz einen 14-wöchigen, bezahlten Mutterschaftsurlaub. Und seit zwei Jahren haben auch Väter bei der Geburt eines Kindes Anrecht auf zehn Arbeitstage Vaterschaftsurlaub. Ab Neujahr erhalten nun auch arbeitstätige Personen, die ein Kind unter vier Jahren adoptieren, einen gleichwertigen bezahlten Urlaub. Nachdem das Parlament dem teilweise umstrittenen Adoptionsurlaub in abgespeckter Form doch noch zugestimmt hatte, hat der Bundesrat diesen nun per 2023 in Kraft gesetzt.

Finanziert wird der Adoptionsurlaub wie jener von Vätern und Müttern – nämlich über die Erwerbsersatzordnung. Kein Anrecht auf einen Adoptionsurlaub entsteht bei einer Stiefkindadoption.

Wer online TV schaut, kann je nach Abo massiv Geld sparen. Keystone

Nicht nur rechtlich bringt das neue Jahr einige Veränderungen. Auch punkto Ausgaben ist der Jahreswechsel laut Moneyland.ch «die ideale Gelegenheit für Konsumentinnen und Konsumenten, über das Budget zu gehen und unnötige Ausgaben zu streichen». Ein gutes Beispiel, wo sich Geld sparen lässt, sind laut dem Online-Vergleichsdienst die Kosten für TV, die schnell mal Hunderte von Franken pro Jahr betragen können.

Das grösste Einsparpotenzial kann dabei erzielen, wer einen Free-Anbieter wählt, wie Moneyland.ch schreibt. Trotz gratis wird dafür noch immer so einiges geboten: Bei Swisscom Blue TV Air Free etwa 240 Sender in HD. Oder bei Yallo Free TV deren 175, dafür mit 60 Sendungsaufzeichnungen. «Für Zuschauer, die nur Live-TV wollen, sind die Gratis-Angebote völlig ausreichend», sagt Telekom-Experte Ralf Beyeler von Moneyland.ch.

Teurer wird der TV-Spass für jene, die zeitversetztes Fernsehen mit Replay-TV und einen Recorder benötigen. Ab 10 Franken sind diese zum Beispiel mit Swisscom Blue TV Air inkludiert. Wer keine Zwangswerbung will, ist ab 14,90 Franken zum Beispiel mit Teleboy TV dabei.

Günstiger erhält nur mehr TV ohne Zwangswerbung, wer beim selben Anbieter auch gleich noch ein Internetabonnement bestellt. Bei Init7 TV7 beispielsweise gibt es dann 85 Sender unlimitiert zum Schauen – laut Moneyland.ch das beste Angebot (gefolgt von Quickline TV S sowie Init7 TV7 mit Replay-TV für monatlich 10 respektive 11 Franken).

Dank Digitalisierung kostet der Strafauszug nur noch 17 Franken. Niklaus Ingold

Erst am 23. Januar 2023 werden das neue Strafregisterrecht und das neue Strafregister-Informationssystem in Kraft treten. Das Parlament hat der Anpassung zwar bereits vor über sechs Jahren zugestimmt. Diese hat zum Ziel, den Behörden den Zugang zu den Daten zu erweitern und zugleich die Sicherheit der Daten und deren Effizienz zu verbessern. Im Gegenzug profitieren Herr und Frau Schweizer aufgrund der Digitalisierung von einer Gebühren-Reduktion für einen Strafregisterauszug von 20 auf 17 Franken.

Die Krankenkassenprämien kosten 2023 im Schnitt 6,6 Prozent mehr. Keystone

Umgekehrt sieht es bei den Krankenkassenprämien aus: Diese steigen kommendes Jahr stark an – und das in allen Kantonen und über die ganze Schweiz betrachtet durchschnittlich um 6,6 Prozent. Wie Gesundheitsminister Alain Berset bei der Präsentation im September bekannt gab, beträgt die mittlere monatliche Prämie in der Grundversicherung 2023 exakt 334,70 Franken. Allerdings gibt es davon nach Wohnort und Kasse grosse Abweichungen.

Verantwortlich für den massiven Kostenanstieg sind zum einen die Folgen der Coronapandemie, die das Gesundheitssystem laut Innendepartement «stark beansprucht» hat. Hinzu kommt aber auch das bereits in den vergangenen Jahren beobachtete generelle Ausgabenwachstum im Gesundheitswesen, das sich auf die Prämien niederschlägt.

Ab 2023 gelten neue Regeln für Hinterlassenschaften. Pixabay

Ab 2023 gelten zudem neue Regeln für Hinterlassenschaften, konkret wie das Vermögen von Verstorbenen verteilt wird. Während mit dem neuen Erbrecht der Pflichtteil für Kinder sinkt, fällt jener für Eltern ab dem neuen Jahr gleich ganz weg. Unabhängig davon, was schriftlich festgehalten wird, erben gewisse Familienmitglieder allerdings in jedem Fall etwas.

Was künftig im Schweizer Erbrecht genau gilt, und weshalb man sein bereits erstelltes Testament nochmals anschauen sollte, gibt es hier im Detail nachzulesen.

Nadine Masshardt (SP/BE, rechts) und Lisa Mazzone (Grüne/GE) stehen als Köpfe hinter den neuen Transparenzregeln. Key

Kommendes Jahr wird in der Schweiz gewählt. Im Wahlkampf für den National- und Ständerat werden die Parteien und Kandidierenden dabei erstmals Transparenz über ihre Wahlkampffinanzen schaffen müssen.

Die nötigen Vorgaben dazu sind bereits ein Jahr vor dem Wahltermin vom 22. Oktober 2023 in Kraft getreten. Laut der Verordnung über die Transparenz in der Politikfinanzierung müssen etwa Parteien und Verbände bei Budgets ab 50’000 Franken die Einnahmen der letzten 12 Monaten offenlegen. Und Grossspenden ab 15'000 Franken müssen neu mit Namen veröffentlicht werden.

Die neuen Regeln sind eine Folge eines indirekten Gegenvorschlags, den das Parlament vor anderthalb Jahren als Antwort auf die inzwischen zurückgezogene Transparenz-Initiative der SP verabschiedet hat. Erste Daten zum Wahlkampf 2023 könnte die Eidgenössische Finanzkontrolle als Prüferin der Angaben gemäss Verordnung frühestens 45 Tage vor den Wahlen, also am 8. September 2023, veröffentlichen.

Seit Dezember gelten für DNA-Tests in der Schweiz schärfere Regeln. Getty Images

Bereits seit Anfang Dezember in Kraft ist überdies das neue DNA-Gesetz. Dieses Gesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen – wie es korrekt heisst – regelt nahezu alle Gentests. Hintergrund der Anpassungen ist das konstant und rasch wachsende Angebot an medizinischen aber auch frei verfügbaren Tests, die genetische Informationen über Menschen liefern. Mit den neuen Regeln will die Politik Missbräuchen vorbeugen und den Schutz der Persönlichkeit gewährleisten.

Einige zentrale Regeln gelten dabei bei allen Gentests: Die betroffene Person muss in die Abklärung einwilligen, schreibt das Bundesamt für Gesundheit. Oder bei urteilsunfähigen Personen, wie etwa kleinen Kindern, dürfen nur Gentests durchgeführt werden, die medizinisch notwendig sind.

Der Volksentscheid fürs Rentenalter 65 für Frauen und höhere Mehrwertsteuer wird erst 2024 umgesetzt. Keystone

Noch nicht umgesetzt werden derweil die im vergangenen September vom Volk äusserst knapp angenommene AHV-Reform. Wie der Bundesrat Anfang Dezember entschieden hat, soll das Frauenrentenalter erst per 1. Januar 2024 auf 65 Jahre erhöht werden. Und auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte zur Sanierung der AHV wird erst ab 2024 umgesetzt.

Damit verbleiben die Mehrwertsteuersätze im kommenden Jahr nochmals bei 8,1 Prozent (respektive 2,6 Prozent für den reduzierten Satz und 3,8 Prozent für den Sondersatz für Beherbergungen).

