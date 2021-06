Neuer SP-Verein «Reformplattform» bietet liberalen Genossen ein zu Hause Die «Reformplattform» war bis anhin ein lockerer Zusammenschluss von liberal ausgerichteten Sozialdemokraten. Nun wird sie offiziell zu einem Verein. Sie steht für mehr Selbstverantwortung ein und fordert mehr Distanz zu den Gewerkschaften. Dario Pollice 19.06.2021, 10.00 Uhr

Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr amtet als erster Vereinspräsident von «Reformplattform». Keystone

Die «Reformplattform» wurde 2016 aus der Taufe gehoben von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die am rechten Rand der SP politisierten: Daniel Jositsch, Pascale Bruderer und Evi Alleman unter anderem. Nun wagt die Plattform den nächsten Schritt und wird offiziell zu einem Verein. Dies geht aus einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung hervor.

Die Organisationsform als lose Plattform ohne Pflichten und Rechte habe der Gruppierung zwar mehr Flexibilität gebracht. Aber auch Nachteile wie fehlende Transparenz und Legitimation. Daher die Vereinsgründung, argumentiert «Reformplattform».

Selbstverantwortung als zentrales Element

Als erster Vereinspräsident amtet der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr, designierte Vizepräsidentin ist Nationalrätin Yvonne Feri (AG). In seiner Rede bei der Gründungsversammlung am Samstag unterstrich Fehr die politische Ausrichtung des Vereins. Die sozialliberalen Genossinnen und Genossen sind überzeugt, dass der Staat die Chancengleichheit sicherstellen und die Schwächeren schützen müsse, «aber nicht alles besser kann als private Akteurinnen und Akteure in Gesellschaft und Wirtschaft», sagte Fehr laut Redetext.

Die Gestaltungsfähigkeit und die Selbstverantwortung der Individuen seien ein zentrales Element für die «Reformplattform». Weiter wolle sich der Verein für gute Rahmenbedingungen für die KMU einsetzen und eine wirksame Landesverteidigung.

Mehr Unabhängigkeit von den Gewerkschaften

Erich Fehr gibt für die Sozialdemokraten allgemein ein ambitioniertes Ziel vor: «Die SP muss wieder nachhaltig mehr als 20 Prozent Wähleranteil auf nationaler Ebene erreichen.» Jedoch sei dies nur mit einer breit aufgestellten Volkspartei möglich. Wichtig sei dabei, dass sich die SP «eigenständig und unabhängig» positioniere.

Der Bieler Stadtpräsident wünscht sich daher mehr Unabhängigkeit von den Gewerkschaften. «Die Gewerkschaften sind seit jeher wichtige Verbündete und Partner der SP, aber unsere Partei hat nicht immer die gleichen Interessen wie die Gewerkschaften», so Erich Fehr weiter.

Vor allem in der Diskussion um das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU habe Fehr eine eigenständige Position der SP vermisst. «Das Bedauern der Parteileitung über den bundesrätlichen Verhandlungsabbruch war so gesehen wenig glaubwürdig», fügte er mit Blick auf die beiden SP-Co-Präsidenten Cédric Wermuth und Mattea Meyer hinzu.