Kauf Kampfjet F-35: VBS widerspricht Aussagen von US-Senator

Neuer Kampfjet F-35 VBS bleibt dabei: Die Schweiz hat sich für das «günstigste Angebot» entschieden Hat sich die Schweiz mit dem F-35 für «teurere amerikanische Technologie» oder das «günstigste Angebot» entschieden? Das VBS wehrt sich entschieden gegen Aussagen eines US-Senators. 11.11.2021, 15.05 Uhr

Setzt die Schweiz mit dem F-35 – im Bild ein britischer Jet – aufs falsche Pferd? Das sagt zumindest ein US-Senator. Das VBS widerspricht. Keystone

Mit dem Kampfjet F-35 habe sich der Bundesrat im Sommer für «teurere amerikanische Technologie» entschieden. Dies obwohl in dem Auswahlverfahren – namentlich aus Europa – «günstigere Angebote auf dem Tisch» lagen. Diese brisanten Aussagen machte US-Senator Tim Kaine letzte Woche bei einer Anhörung in Washington, wie die Zeitungen von CH Media am Donnerstag berichteten.