Neue Subventionen Bürgerliche reichen Referendum gegen das neue Mediengesetz ein Ein bürgerliches Komitee aus Unternehmern und Verlegern bekämpft das neue Mediengesetz mit einem Referendum. Sie kritisieren die vom Parlament beschlossenen zusätzlichen staatlichen Subventionen. Dario Pollice 06.10.2021, 12.30 Uhr

Zum Referendumskomitee gehören (von links): Kommunikationsberater Philipp Gut (Geschäftsleiter), Verleger Bruno Hug, alt Nationalrat Peter Weigelt (FDP/Präsident), alt Nationalrat Toni Brunner (SVP), Ständerat Thomas Minder (parteilos). CH Media (Key/ZVG)

Das Volk dürfte wohl Anfang 2022 Jahres über das neue Mediengesetz abstimmen, doch der Wahlkampf ist bereits in vollem Gange. Während Bundesrat und Parlament das Förderpaket befürworten, ist die Vorlage dem bürgerlichen Komitee «Staatsmedien Nein» ein Dorn im Auge. Dieses hat am Mittwoch das Referendum mit über 110'000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht, wie es in einer Mitteilung heisst.