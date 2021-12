Neue Massnahmen Maskenpflicht in Schulen: Infektiologe hätte sich weitere Einschränkungen gewünscht Infektiologe Huldrych Günthard vom Unispital Zürich befürchtet, dass das Coronavirus vielen die Weihnachtszeit erneut verderben werde. Er hätte sich darum weitere Massnahmen gewünscht. 01.12.2021, 07.03 Uhr

Infektiologe Huldrych Günthard hätte sich gewünscht, dass der Bundesrat eine Maskenpflicht an Schulen vorgeschlagen hätte. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat hat am Dienstag neue Massnahmen gegen das Coronavirus in die Vernehmlassung geschickt – zu spät, findet Huldrych Günthard, Leitender Arzt an der Infektiologie am Universitätsspital Zürich. «Die meisten nun ergriffenen Massnahmen hätte man aus epidemiologischer Sicht schon vor zwei Wochen beschliessen sollen», sagte er gegenüber den Tamedia-Titeln. Jetzt müssten die vorgeschlagenen Einschränkungen «wenigstens möglichst schnell und effizient» umgesetzt werden.