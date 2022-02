Fluglärm: F35 ist zwar lauter, soll aber weniger fliegen

Neue Kampfjets Fluglärm: F-35 ist zwar lauter, soll aber weniger fliegen Die Lärmbelastung rund um die Militärflugplätze Payerne, Meiringen und Emmen soll mit den neuen Kampfjets ungefähr gleich bleiben. Diese sind zwar lauter, sollen aber nur halb so oft starten. Alice Guldimann 02.02.2022, 19.30 Uhr

Die F-35 ist hörbar lauter als sein Vorgänger, soll aber weniger oft starten. Keystone

Für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Payerne, Meiringen und Emmen wird sich mit dem Kauf der amerikanischen F-35-Kampfjets einiges ändern. Dies zeigt ein Bericht zum Fluglärm, den das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Mittwoch veröffentlicht und den lokalen Behörden vorgestellt hat. Die Lärmbelastung soll demnach zwar insgesamt gleich bleiben wie bisher, doch ist die F-35 hörbar lauter als die F/A-18.

So ist der Jet des US-Herstellers beim Start im Durchschnitt 3 Dezibel lauter, wie das VBS in seiner Mitteilung schreibt. Dieser Unterschied sei im Alltag mit dem Gehör «gerade wahrnehmbar». Ausgeglichen werden sollen die lauteren Starts mit einer geringeren Anzahl an Flügen. «Aufgrund der vorgesehenen Flugstunden und der durchschnittlich längeren Trainingsmissionen können gegenüber dem Betrieb der F/A-18 und F-5 die Flugbewegungen in etwa um die Hälfte reduziert werden.»

50 bis 70 Prozent weniger Flugbewegungen

Die Luftwaffe werde die Lärmbelastung so aufteilen, dass sie an allen Standorten vergleichbar mit dem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre ist, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Konkret sollen in Payerne künftig noch 4200 Flüge stattfinden, rund die Hälfte des bisherigen Werts. Auch in Meiringen wird die Zahl der Flugbewegungen um die Hälfte auf 2040 reduziert. In Emmen sollen statt 3616 noch 1090 Flugbewegungen stattfinden - 70 Prozent weniger.

Der Bundesrat hat im vergangenen Juni bekannt gegeben, dass er sich für die Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen des US-Herstellers Lockheed Martin entschieden hat. Der Kauf ist aber noch nicht gesichert. Derzeit läuft die Unterschriftensammlung für die Initiative «Stop F-35», die den Kauf an der Urne verhindern will. Für die Gegner ist die F-35 ein «Luxusspielzeug», das für luftpolizeiliche Einsätze ungeeignet sei. Wie das Komitee Anfang Woche auf Twitter mitteilte, sind 76’000 von 100'000 nötigen Unterschriften bereits gesammelt.