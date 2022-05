Neue "SRG-Initiative": Nur noch 200 Franken Fernsehgebühren

Neue Initiative gegen SRG «200 Franken sind genug»: Komitee sammelt Unterschriften für Gebühren-Reduktion Nur noch 200 Franken pro Haushalt und Jahr: Das verspricht die neue «SRG-Initiative». Ab sofort sammeln die Initianten Unterschriften. Und auch die Gegner der Initiative stehen bereits in den Startlöchern. 31.05.2022, 14.28 Uhr

Ein überparteiliches Komitee will die Rundfunkgebühren per Initiative auf 200 Franken pro Haushalt reduzieren. Keystone

Nur noch 200 Franken sollen Schweizer Haushalte jährlich an Radio- und Fernsehgebühren zahlen. So wollen es zumindest die Initianten der sogenannten SRG-Initiative «200 Franken sind genug!». Am Dienstag begann die Unterschriftensammlung auf dem Berner Waisenhausplatz. Die Frist, um die für das Zustandekommen nötigen 100'000 gültigen Unterschriften zu sammeln, läuft bis am 1. Dezember 2023.