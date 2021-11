Neue Bewegung Aus Corona-Widerstand wird «Aufrecht Schweiz» «Keine Partei, aber ein Teil der Bürgerrechtsbewegung»: Unter dem Namen «Aufrecht Schweiz» wollen sich die Corona-Massnahmengegner neu formieren. Ihre Kandidaten sollen an möglichst vielen Wahlen teilnehmen. 30.11.2021, 08.58 Uhr

Die Gegner der Coronamassnahmen organisieren sich neu unter dem Verein «Aufrecht Schweiz». Keystone

Was sich am Wochenende nach dem Ja zum Covid-Gesetz bereits abgezeichnet hat, wird nun Tatsache: Der Corona-Widerstand organisiert sich neu und hat dazu den Verein «Aufrecht Schweiz» gegründet. Der Verein mache sich stark für die Wiederherstellung der Grund- und Menschenrechte in der Schweiz, teilte er am Dienstag mit.