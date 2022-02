Nationalratskommission Cybersicherheit: Bund soll eigene digitale Infrastruktur schaffen Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SiK) findet es angesichts der zunehmenden Bedrohungen im Netz nötig, dass der Bund eine eigene digitale Infrastruktur mit Clouddiensten schafft. 15.02.2022, 17.55 Uhr

Die Sicherheitskommission will, dass der Bund bei der Cyber-Sicherheit eine grössere Rolle einnimmt. (Symbolbild) Keystone

Mit der Schaffung einer eigenständigen digitalen Infrastruktur will die Sicherheitskommission die Cybersicherheit und die Unabhängigkeit der Schweiz stärken, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Für besonders schützenswerte Personendaten soll so «ein Höchstmass an Sicherheit» gewährleistet werden. «Die Daten sollen unverletzlich sein und Schweizer Recht unterstehen.»

In das Projekt soll der Bund akademische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Schweizer Akteure einbinden, zum Beispiel in Form einer Public-Private-Partnership. Dies fordert die parlamentarische Initiative, welcher die SiK-N mit 14 zu 10 Stimmen Folge gegeben hat. Es gehe nicht darum, dass der Bund zentralisiert. Die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren solle die Sicherheit weiter erhöhen. Zudem soll der Bund neu auch Standards für das Sicherheitsmanagement definieren und sicherstellen, dass diese in allen Kantonen angewendet werden.

Aufgrund der Komplexität des Vorhabens erachte die Kommission das schrittweise Vorgehen im Rahmen einer parlamentarischen Initiative als den richtigen Weg, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Als nächstes wird sich die Schwesterkommission im Ständerat mit dem Anliegen befassen. (agl)