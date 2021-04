Nationalrat Neuer Anlauf: Kommission will Abzüge für Kinderbetreuung auf bis zu 25'000 Franken erhöhen Die Wirtschaftskommission des Nationalrates hat einem Entwurf zugestimmt, der die Abzüge für externe Kinderbetreuung auf bis zu 25'000 Franken erhöhen will. 13.04.2021, 17.37 Uhr

Wer seine Kinder extern betreuen lässt, soll künftig bis zu 25'000 Franken von den Steuern abziehn können. (Symbolbild) Keystone

(agl) Damit geht die Kommission auf eine parlamentarische Initiative aus dem Nationalrat ein, welche genau diese Erhöhung gefordert hat. Neben der WAK des Nationalrates hatte auch die Schwesterkommission im Ständerat dem Anliegen zugestimmt. Mit dem Entwurf soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Integration gut ausgebildeter Frauen in den Arbeitsmarkt gefördert werden, wie es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste vom Dienstag heisst. Durch die Erhöhung würden dem Bund vorübergehend Steuereinnahmen von geschätzt 10 Millionen Franken pro Jahr entgehen. Der Nationalrat wird die Vorlage in der Sommersession 2021 behandeln.