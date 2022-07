Kein Feuerwerk am 1. August: In diesen Kantonen gilt ein Verbot

Nationalfeiertag Keine Böller am 1. August: In diesen Kantonen gilt ein Feuerwerksverbot Wegen der andauernden Trockenheit haben viele Kantone am Nationalfeiertag Feuerwerke verboten. Doch es gibt auch Ausnahmen. Während das Verbot vor allem Tierhalter erfreut, rechnet die Feuerwerksbranche mit einem happigen Umsatzverlust. Dario Pollice Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Der Nachthimmel wird am diesjährigen Nationalfeiertag vielerorts nicht durch Feuerwerk erleuchtet. (Symbolbild) Keystone

Ein 1. August ohne Feuerwerk: für viele Menschen hierzulande unvorstellbar. Doch vielerorts müssen sich die Böllerfreunde damit abfinden, dass sie am diesjährigen Nationalfeiertag statt farbige Funkenregen den üblichen Nachthimmel sehen werden. Was sich aufgrund der Trockenheit und nach wie vor grossen Waldbrandgefahr abgezeichnet hat, ist nun eingetroffen: Der Grossteil der Kantone hat ein Feuerwerksverbot erlassen.

Verboten ist das das Abbrennen von Feuerwerk in fünfzehn Kantonen, darunter Bern, Aargau, Glarus, Solothurn, Thurgau, Uri, Genf, Waadt, Jura, Wallis und Tessin. In den meisten Teilen Graubündens gilt ein absolutes Feuerverbot, was auch Feuerwerke betrifft. Davon ausgenommen sind allerdings das Unterengadin, Oberengadin, Münstertal und Samnaun.

In fünfzehn Kantonen herrscht für den Nationalfeiertag ein absolutes Feuerwerksverbot. let

Im Kanton Zürich entscheiden hingegen die jeweiligen Gemeinden, ob zum 1. August Böller gezündet werden dürfen. Während Winterthur, Dietikon und Kloten ein Verbot erlassen haben, sind Feuerwerke in Seuzach, Wetzikon oder in den Gemeinden der Goldküste am rechten Zürichseeufer erlaubt. Die Stadt Zürich hat indes Feuer und Feuerwerk eingeschränkt. Wer Böller abbrennen will, darf dies nur von Kiesplätzen und geteerten Flächen aus tun.

Inner- und Ostschweiz scheren aus

Ganz auf ihre Kosten kommen Freunde der Pyrotechnik in einzelnen Kantonen in der Inner- und Ostschweiz. In Luzern, Zug, Schwyz, Ob- und Nidwalden, den beiden Appenzell und St.Gallen sind Feuerwerke nur im Wald und in Waldesnähe verboten. Dasselbe gilt für Basel-Stadt. Baselland hat hingegen das Feuerwerksverbot auf das Siedlungsgebiet erweitert, nachdem es zunächst nur für den Wald und an Waldrändern galt.

Ausnahmen gibt es aber auch in den Kantonen mit einem umfassenden Feuerwerksverbot. In Bern sind beispielsweise die amtlich bewilligten Feuerwerke auf dem Thuner- und Brienzersee nicht vom Verbot betroffen. In Genf dürfen die von den Gemeinden veranstalteten Feuerwerke am See stattfinden und in Uri hat das Feuerwerk in Flüelen eine Sonderbewilligung erhalten, weil es auf dem See gezündet wird.

Das flächendeckende Feuerwerksverbot dürfte vor allem Tierhalter und Umweltschützer erfreuen. Sie monieren seit Jahren, dass der Lärm die Tiere in Stress und Panik versetze und überdies die Umwelt belaste. Sie würden die Knallerei am liebsten stark einschränken. Deshalb sammelt ein Initiativkomitee aus Tier- und Umweltschützern seit Mai Unterschriften für ein Verbot von lautem Feuerwerk.

Der «wichtigste Tag des Jahres» für die Feuerwerksbranche

Wenig Freude an den Verboten hat dafür die Feuerwerksbranche, die mit happigen Umsatzverlusten rechnen muss. Der 1. August sei für die Branche der «wichtigste Tag des Jahres», sagt Urs Corradini, Präsident der Schweizerischen Koordinationsstelle Feuerwerk (SKF) auf Anfrage von CH Media. «In der Regel wird dann zwei Drittel des Jahresumsatzes gemacht.»

Trotz der diesjährigen Feuerwerksverbote sei die Situation jedoch nicht mit 2018 vergleichbar, das für die Branche «ganz schlimm» ausfiel, so Corradini. Damals erlebte die Schweiz ebenfalls einen aussergewöhnlich heissen und trockenen Sommer. «Praktisch jeder Kanton hat ein Feuerwerksverbot erlassen», erinnert sich der Präsident der SKF.

Positiv stimmt Urs Corradini, dass dieses Jahr immerhin in einzelnen Kantonen Feuerwerke erlaubt sind. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass die flächendeckenden Verbote eine hemmende Wirkung auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern in der Inner- und Ostschweiz hätten. «Viele Leute haben Freude an Feuerwerk. Darum denke ich, dass der Umsatz in diesen Kantonen gut ausfällt.»

