Hitzewelle in der Schweiz: Am 1. August droht Feuerwerksverbot

Nationalfeiertag Feuerwerksverbot rückt näher: Düstere Prognosen für Böllerfreunde Zum 1. August gehören für viele die Nationalhymne, eine Schweizer Fahne und am Abend: Feuerwerk. Doch die Hitzewelle könnte hier zum grossen Spielverderber werden. Ein Verbot rückt näher. Michael Graber, Peter Walthard und André Bissegger Jetzt kommentieren 19.07.2022, 16.30 Uhr

Knallst im Morgenrot daher: Raketen gehören für viele Schweizerinnen und Schweizer zum 1. August. Doch längst nicht alle teilen diese Freude. Keystone

Die Schweiz ächzt unter der Sommerhitze. Schweissperlen anderer Art können derzeit wohl auf den Stirnen von Feuerwerksherstellern beobachtet werden: Kurz vor dem 1. August erlassen immer mehr Kantone teilweise Feuerverbote. Und gemäss ersten Prognosen dürfte das Wetter auch in den nächsten Tagen trocken bleiben. Das sind keine Knallernachrichten für die Böllerfreunde. Ein Feuerwerksverbot rückt damit immer näher.

«Die Feuerwerksbranche hofft natürlich, dass sich diese Verbote im Rahmen halten werden», sagt Urs Corradini, Präsident der Schweizerischen Koordinationsstelle Feuerwerk (SKF). Die Sicherheit sei wichtig und gerade in sehr trockenen Gebieten seien Feuerverbote im Wald und in Waldesnähe «sehr vernünftig», so Corradini:

«Wir hoffen einfach, dass keine weiteren flächendeckenden und absoluten Feuer-, respektive Feuerwerksverbote hinzukommen werden.»

«Grösster Teil des Jahresumsatzes»

Der Nationalfeiertag ist laut Corradini «ein sehr wichtiger Tag» für die Branche. Rund um den 1. August werde der «grösste Teil des Jahresumsatzes» erwirtschaftet. Daher führe jedes Verbot zu «einem wirtschaftlichen Schaden, der nicht mehr wettgemacht werden kann». Bei einem generellen Feuerverbot, so Corradini, würden auch bengalische Zündhölzer und Vulkane verboten und auch «der Gartengrill dürfte am 1. August nicht mehr angezündet werden», sagt der Präsident vom Feuerwerksverband.

Die Entscheidung, ob geknallt und grilliert wird, liegt bei den Kantonen. Daher ist es auch möglich, dass es zu einem föderalen Flickenteppich kommt. Auf die Äste herauslassen wollen sich die Kantone zwei Wochen vor dem 1. August noch nicht. Grosse Hoffnungen machen wollen sie aber auch nicht.

So schreibt der Kanton Bern am Dienstag: «Die erwarteten lokalen Hitzegewitter in den nächsten Tagen dürften noch nicht die erhoffte Entspannung bringen. Dazu müsste es über mehrere Tage flächendeckend regnen.» Verlässliche Angaben zu den Regeln am Nationalfeiertag könnten erst einige Tage vorher gemacht werden.

Gewitter reichen nicht aus

Auch beim Wetterdienst MeteoNews will man noch keine Hiobsbotschaften herausposaunen. Trotzdem: Gute Nachrichten für Feuerwerksfreunde haben sie auch keine parat. Auf Anfrage von CH Media schreibt ein Meteorologe:

«Es zeichnet sich kein langer andauernder flächendeckender Regen ab, den es bräuchte.»

Die aufkeimenden Gewitter «mögen die Trockenheit vermutlich kaum zu mindern». Feuerwerksverbote am 1. August scheinen «durchaus möglich», so MeteoNews.

Die Knall-Einschränkungen wären wohl ganz im Sinne der Initianten der Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Diese sammeln seit Mai Unterschriften für ein Verbot von lautem Feuerwerk. Hinter dem Begehren stecken Tier- und Umweltschützer. Ausnahmen sind gemäss dem Initiativtext möglich, besonders bei Anlässen von überregionaler Bedeutung wie etwa dem Zürifest oder dem Seenachtsfest in Luzern. Weiter dürften Vulkane und andere Pyrosachen gezündet werden, die keinen Lärm verursachen.

Grösster Unterschied zur Jetzt-Situation: Das Verbot würde unabhängig vom Wetter gelten. Der Markt für Feuerwerk würde dann auch ganz ohne Hitzewelle trockengelegt.

