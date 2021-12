Nationale Abstimmungen Tierversuchsverbot: Bundesrat warnt vor «massiven Nachteilen» für die Schweiz Alain Berset hat den bundesrätlichen Abstimmungskampf gegen die Tierversuchsverbots-Initiative lanciert. Regierung und Parlament warnen bei einem Ja vor «massiven Nachteilen» für die Schweiz. Samuel Thomi 16.12.2021, 14.30 Uhr

Alain Berset beim Auftakt des bundesrätlichen Abstimmungskampfs gegen die Tierversuchsverbots-Initiative. Sie kommt im Februar an die Urne. Keystone

Sollen Tier- und Menschenversuche in der Schweiz verboten werden? Darüber werden die Stimmberechtigten am 13. Februar 2022 an der Urne entscheiden. Am Dienstag hat Alain Berset den bundesrätlichen Abstimmungskampf gegen die sogenannte Tierversuchsverbots-Initiative lanciert. Dabei warnte der Gesundheitsminister vor «massiven Nachteilen dieser restriktiven Vorlage». Bei einem Ja könnten Menschen und Tiere in der Schweiz von vielen neuen medizinischen Therapien nicht mehr profitieren, warnt der Bundesrat. Und Berset rief in Erinnerung: «Die Schweiz verfügt bereits heute über eines der weltweit strengsten Gesetze für Tierversuche.»