Nationale Abstimmungen FDP-Delegierte sagen Nein zu Trinkwasser- und Pestizidinitiative Wegen technischer Probleme mussten die Delegierten der FDP sämtliche Abstimmungen vom Samstag wiederholen. Sie sprachen sich gegen die beiden Landwirtschaftsinitiativen aus. 07.02.2021, 19.48 Uhr

FDP-Präsidentin Petra Gössi an der virtuellen Delegiertenversammlung vom Samstag. Keystone

(dpo) Die Delegierten der FDP Schweiz schickten sowohl Trinkwasserinitiative als auch die Pestizidinitiative an an ihrer Delegiertenversammlung bachab. Erstere wurde mit 202 Nein, 165 Ja und 11 Enthaltungen abgelehnt, letztere mit 318 Nein, 52 Ja und 8 Enthaltungen. Beide Initiativen sprechen wichtige Themen an, doch sie gehen aus der Sicht der FDP «deutlich zu weit», wie die Partei am Sonntagabend mitteilt.