Ergebnislos: Bund dreht den Geldhahn für Genfer Initiative zu

Naher OSten Kaum Ergebnisse erzielt: Bund dreht den Geldhahn für Genfer Initiative zu Die Schweiz unterstützt seit 2003 über NGOs die Genfer Initiative zur Lösung des Nahostkonfliktes. Nun steigt der Bund schrittweise aus dieser aus. Eine externe Evaluation stellt der Initiative schlechte Noten aus. 25.01.2022, 19.14 Uhr

2003 bei der Lancierung der Genfer Initiative: Aussenministerin Micheline Calmy-Rey zwischen Yasser Abed Rabbo, dem Leiter der palästinensischen Delegation (l.) und Yossi Beilin, dem Leiter der jüdischen Delegation. Keystone

Die Genfer Initiative wurde 2003 mit Fanfaren lanciert. Anwesend waren nebst der damaligen Schweizer Aussenministerin Micheline Calmy-Rey prominente Israelis und Palästinenser, Hollywood-Schauspieler Richard Dreyfuss eröffnete die Zeremonie. Ziel dieses symbolischen und privaten Modellvertrags war es, Lösungen für den Nahostkonflikt anzubieten. Der Bund unterstützte die Initiative seither über zwei NGOs mit rund 18 Millionen Franken.

Nun teilt das Auswärtige Amt EDA am Dienstag mit: Die Schweiz dreht der Genfer Initiative endgültig den Geldhahn zu. Bereits zuvor hat das EDA nach einer externen Evaluation seine Unterstützung schrittweise reduziert. Nach einer Motion von SVP-Nationalrat Christian Imark (SO) hat der Bund eine erneute Beurteilung in Auftrag gegeben. Das EDA kommt zu folgendem Schluss:

«Während die Initiative zu Beginn wichtig und relevant war, hat sie zunehmend an Effektivität und Einfluss verloren, auch wenn sich ihr Ziel mit der Schweizer Position für eine Zweistaatenlösung deckt.»

Konkret heisst es in der englischsprachigen Evaluation, dass die Relevanz der Genfer Initiative für den politischen Kontext in Israel insgesamt als «gering» eingeschätzt wird. Auch in Palästina verfüge die Initiative über «keine offizielle politische Unterstützung» und von grossen Teilen der palästinensischen Zivilgesellschaft werde sie «kaum wahrgenommen».

Ausstieg erfolgt schrittweise bis Ende 2023

Weiter stellen die Gutachter die Wirksamkeit der Initiative für den Bewertungszeitraum infrage. Zwar soll die Arbeit von den beteiligten Organisationen nicht geschmälert werden, aber insgesamt sei ein «deutlicher Mangel an wahrnehmbaren Ergebnissen» festzustellen.

Aufgrund dieser Schlussfolgerungen zieht sich das EDA somit aus der Finanzierung der Genfer Initiative zurück. Der Ausstieg erfolgt schrittweise über zwei Jahre, bis Ende 2023, damit sich die Initiative darauf einstellen könne. Trotzdem setze sich die Schweiz sich im Rahmen ihres Kooperationsprogramms 2021–2024 weiterhin für Dialog und Frieden im Nahen Osten ein, heisst es. (dpo)