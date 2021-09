Nachrichtendienst Kooperation bei Satellitenbilder: Parlament heisst Deal mit Frankreich gut Da die Schweiz keine eigenen Überwachungssatelliten hat, will sie hochauflösende Bilder beim französischen Nachbarn einkaufen. Nun hat das Parlament der Kooperation grünes Licht erteilt. Reto Wattenhofer 21.09.2021, 10.26 Uhr

Die Schweiz soll einen Zugang zu besseren Satellitenbildern erhalten. (Symbolbild) Keystone

Die Schweiz kann sich mit 82 Millionen Franken am französischen Satellitenprogramm CSO beteiligen. Nach dem Ständerat hat am Dienstag auch der Nationalrat den Bundesbeschluss gutgeheissen. Damit erkauft sich die Schweiz das Recht zur Teilnahme an der Programmierung der Satelliten. Zudem erhält die Schweiz Zugriff auf zwei Prozent der täglich erstellten Bilddaten sowie auf das von Frankreich verwaltete Bildarchiv.