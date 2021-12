Nachhaltigkeit Studie sieht in der Schweiz Potenzial für Kreislaufwirtschaft Mit einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft könnten in der Schweiz Ressourcen gespart werden. Eine Studie mit ETH-Beteiligung sieht grosses Potenzial, aber auch politischen Handlungsbedarf. Peter Walthard 01.12.2021, 13.00 Uhr

Reparatur statt Neukauf: Upcycling-Expertin bei der Arbeit. Keystone

Energie aus erneuerbaren Quellen, konsequente Wiederverwertung von nicht-erneuerbaren Rohstoffen: Von einer solchen Kreislaufwirtschaft könnte ein rohstoffarmes Land wie die Schweiz profitieren. Dies ist das Fazit einer am Mittwoch vorgestellten Studie der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) und der Berner Fachhochschule. Als eines der innovativsten Länder der Welt habe die Schweiz gute Voraussetzungen für eine Transformation des Wirtschaftssystems, heisst es in einer Mitteilung zur Studie. Ausserdem gebe es hierzulande bereits in vielen Branchen Leuchtturmprojekte.