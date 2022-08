Green Investment Bank: Bundesrat erteilt Projekt eine Abfuhr

Nachhaltigkeit Bundesrat will keine grüne Bank – er hält das 10-Milliarden-Projekt für «voreilig» Eine Bank zur Förderung von nachhaltigen Investitionen: Das fordern Nationalratsmitglieder von links bis in die FDP hinein. Der Bundesrat lehnt das Anliegen aber ab – und findet dafür deutliche Worte. Ann-Kathrin Amstutz 25.08.2022, 18.32 Uhr

Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten fordern einen grüneren Schweizer Finanzplatz. (4. August 2021) Keystone

Es ist ein visionäres Projekt: Die Schweiz soll eine grüne Bank gründen, die nachhaltige Investitionen im Inland und Ausland fördert. Mit einem Investitionsvolumen von zehn Milliarden Franken, das über zehn Jahre aufgebaut wird. Dieses Ziel verfolgen Nationalratsmitglieder von Grünen, SP, GLP, Mitte und FDP. Aus jeder Fraktion wurde eine Motion eingereicht, welche die Gründung einer solchen «Swiss Green Investment Bank» fordert. Auch die Denkfabrik Foraus unterstützt das Anliegen.

Beim Bundesrat stösst das milliardenschwere Projekt jedoch auf taube Ohren, wie er am Donnerstag bekannt gab. Aus der für alle fünf Vorstösse identischen Antwort wird schnell klar: Der Bundesrat sieht weder einen unmittelbaren Handlungsbedarf noch hält er das vorliegende Projekt für ausgereift.

Der Bundesrat vermisst einen konkreten Plan

Zahlreiche Grundsatzfragen seien offen, insbesondere auch die Frage nach der Finanzierung der grünen Bank. Ohne vorherige Klärung dieser Fragen wäre es «voreilig und haushälterisch verantwortungslos», eine Vorlage zu einem Projekt in der Dimension von zehn Milliarden Franken zu erarbeiten, findet der Bundesrat. Zuvor müssten auch konkrete Ziele definiert werden.

Die Regierung hält denn auch andere Faktoren als die Schaffung einer nachhaltigen Bank für ausschlaggebend, damit der Schweizer Finanzsektor die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen kann. Nämlich insbesondere «aussagekräftige Transparenz und dabei angewandte hochqualitative Standards für das Funktionieren der Märkte».

Auch der Bundesrat findet, es brauche eine «stärkere Mobilisierung von Privatkapital, um insbesondere Klima- und Biodiversitätsprojekte in Entwicklungsländern» zu fördern. Doch dazu es gebe in der Schweiz bereits verschiedene Förderinstrumente, so der Bundesrat:

«Doppelspurigkeiten und eine unnötige Fragmentierung der nationalen und multinationalen Förderinstrumente gilt es zu vermeiden.»

Damit erteilt der Bundesrat dem breit abgestützten Anliegen eine ziemlich deutliche Abfuhr. Die Befürworterinnen und Befürworter der grünen Bank sind der Ansicht, es brauche einen zusätzlichen Effort, um die Klimaziele erreichen zu können. Dazu gehörten Investitionen in Grossprojekte zugunsten der Energiewende und des Schutzes von Lebensräumen.

Deutschland und die USA haben bereits eine grüne Bank

Die nachhaltige Bank soll dabei Risiken und Unsicherheiten bei der Investition in Klimaschutzprojekte übernehmen, damit mehr private Gelder eingesetzt werden. Konkret könnte die Bank etwa Anlagen gegen wirtschaftliche, politische oder projektbezogene Risiken absichern oder Währungsschwankungen abfedern.

Solche «Green Investment Banks» gibt es bereits in anderen Ländern, so etwa in Deutschland, Schottland oder den USA. Diese haben einen nationalen Fokus.