Nach Panne Swisscom-Chef entschuldigt sich für Panne: «Der Ausfall hat mich erschüttert» Der Ausfall der Notfallnummern hat auch Konzernchef Urs Schaeppi erschüttert. Dennoch gibt er sich wenig selbstkritisch. Bei 4000 Wartungsarbeiten pro Woche liessen sich einzelne Ausfälle leider nicht verhindern. 14.07.2021, 06.33 Uhr

Es ist nicht die erste Panne unter Schaeppis Führung. Keystone

Für Swisscom-Chef Urs Schaeppi ist klar: Nach einem solchen Ereignis kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. «Der Ausfall hat mich erschüttert», sagte er in einem am Mittwoch erschienenen Interview in der «NZZ». Er entschuldige sich bei den Feuerwehrleuten und allen Betroffenen.