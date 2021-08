Ständeratskommission will ebenfalls Reduktionsziel verlängern

Nach Nein zum CO2-Gesetz Auch Ständeratskommission will Reduktionsziel verlängern Nach dem Nein zum neuen CO 2 -Gesetz will auch die ständerätliche Umweltkommission die bestehenden Klimaschutz-Massnahmen weiterführen und das Reduktionsziel verlängern. 13.08.2021, 16.08 Uhr

Nach dem Nein zum neuen CO2-Gesetz: Auch die Umweltkommission des Ständerates befürwortet die Übergangslösung des geltenden CO 2 -Gesetzes. (Symbolbild) Keystone