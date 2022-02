Nach Freilassung in Weissrussland Natallia Hersche: «Die Schweiz hat sehr viel für mich gemacht» Nach ihrer Freilassung vor zehn Tagen äussert sich die schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin Natallia Hersche ausführlich zur Haft im Kerker von Langzeitherrscher Lukaschenko. Und sie dankt dem Bund. 27.02.2022, 08.39 Uhr

Nach ihrer Freilassung die Rückkehr in die Schweiz: Natallia Hersche am Freitag, 18. Februar, am Flughafen Zürich. Bild: Keystone

17 Monate lang sass Natallia Hersche wegen der Teilnahme an einem friedlichen Protest in Weissrussland in Haft. Nach ihrer Freilassung und der sofortigen Heimkehr in die Schweiz vor zehn Tagen hat die schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin der «NZZ am Sonntag» ein ausführliches Interview gegeben und dabei über die dunkelste Zeit ihrer Gefängnisstrafe geredet.