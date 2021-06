Nach Nein zum CO2-Gesetz plädiert Gewerbeverband für Status quo

Pariser Klimaziele Nach Nein zum CO2-Gesetz: Gewerbeverband plädiert für Status quo Nach dem Nein zum CO 2 -Gesetz drängt sich aus Sicht des Gewerbeverbands keine neue Gesetzesrevision auf. Es reiche, wenn die bestehenden Instrumente weitergeführt würden. 23.06.2021, 11.30 Uhr

Die Stimmbevölkerung hatte das neue CO 2 -Gesetz auch abgelehnt, weil die Benzinpreise gestiegen wären. (Symbolbild) Keystone

Nach dem Scheitern des neuen CO 2 -Gesetzes an der Urne stehe die Schweizer Klimapolitik vor einem Scherbenhaufen, warnen die Befürworter. Weniger dramatisch beurteilt das Volks-Nein der Schweizerische Gewerbeverband (SGV), der sich im Abstimmungskampf gegen die Revision gestellt hatte.

Die bisherige Schweizer Klimapolitik sei ein Erfolgsmodell, erklärten verschiedene SGV-Vertreter am Mittwoch vor den Medien in Bern. Im internationalen Vergleich zeichne sich die Schweiz durch einen sehr tiefen CO 2 -Ausstoss pro Kopf aus.

Massnahmen weiterführen, auf neues Gesetz verzichten

Der Gewerbeverband ist überzeugt, dass die Schweiz auch beim Pariser Klimaabkommen auf Kurs ist. «Dieses Ziel kann man mit einem neuen Gesetz oder auf der Grundlage des Geltenden erreichen», wird SGV-Präsident und Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. «Wichtig ist, wie man sie erreicht.»

Deshalb fordert der Verband, dass die bestehenden Massnahmen – von denen einige im CO 2 -Gesetz Ende Jahr auslaufen – weitergeführt werden. Als Beispiel nennt der SGV etwa die Möglichkeit, dass sich gewisse Firmen von der CO 2 -Abgabe befreien lassen können, wenn sie sich zu Reduktionszielen verpflichten. Allerdings fordert der SGV, dass dieses Programm neu allen Branchen und Unternehmen offenstehen müsse. Auch möchte er an der Kompensationspflicht für die Importeure von Benzin und Diesel festhalten.

Umweltkommission hat «Plan B» vorgespurt

Einen ähnlichen Weg hatte am Dienstag die nationalrätliche Umweltkommission vorgeschlagen. Sie möchte das befristete Reduktionsziel des geltenden CO 2 -Gesetzes bis Ende 2024 fortschreiben und die bestehenden Massnahmen verlängern. Anders als vom SGV gefordert regt die Kommission jedoch an, dass zudem bis dahin ein neue klimapolitische Vorlage ausgearbeitet wird.