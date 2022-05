Gibt es bald wieder Rundstrecken-Rennen in der Schweiz?

Motorsport Auch der Ständerat will Gas geben: Rundstrecken-Rennen sollen wieder erlaubt werden Motorsport-Fans aufgepasst: Die Ständeratskommission will das Verbot von Rundstrecken-Rennen aufheben. Wird damit der Weg frei für Formel-1-Rennen in der Schweiz? 17.05.2022, 14.28 Uhr

Start zum Grossen Preis der Schweiz in Bremgarten im Jahr 1950. Nun könnten allenfalls bald wieder Rundstreckenrennen in der Schweiz stattfinden. (Archivbild) Keystone

Wie bereits der Nationalrat spricht sich auch die Verkehrskommission des Ständerats dafür aus, das Verbot von Rundstreckenrennen mit Motorfahrzeugen in der Schweiz aufzuheben. Sie befürwortet die Aufhebung mit 10 zu 3 Stimmen deutlich, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Der Nationalrat gab bereits Anfang März grünes Licht. Nun liegt der Ball beim Ständerat. Stimmt auch er zu, könnten künftig wieder Autorennen in der Schweiz stattfinden.

Die Mehrheit der Kommission hält ein Verbot nicht mehr für gerechtfertigt. Dies aufgrund der heutigen Sicherheitsstandards im Rennsport und der neuen umweltfreundlicheren Technologien. Die Minderheit argumentierte vergeblich, dass Rundstreckenrennen mit Verbrennungsmotoren aus ökologischen Gründen nicht mehr zeitgemäss seien.

Rundstreckenrennen sind in der Schweiz seit dem schweren Unfall beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Jahr 1955 verboten. Damals kamen über 80 Menschen ums Leben. Seit 2016 sind allerdings Formel-E-Rennen vom Verbot öffentlicher Rundstrecken-Rennen ausgenommen. Bislang fand je eines in Zürich und in Bern statt. (abi)