Europa-Zugreise: Motion will alle 18-Jährigen losschicken

Beschwerde Aargauer Lehrer zieht wegen Maskenbusse nach Coronademo vor Bundesgericht

Ein Aargauer Lehrer, der an einer bewilligten Demonstration im Herbst 2020 in Zürich keine Maske trug, will eine Busse nicht akzeptieren. Er reicht beim Bundesgericht eine Beschwerde ein, die vom ehemaligen Chefjuristen des Schweizer Justiz- und Polizeidepartements verfasst wurde.