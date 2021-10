Wegen Corona: Deutlich weniger Kilometer mit öV zurückgelegt

Mobilität Wegen der Pandemie: Deutlich weniger Kilometer mit öV zurückgelegt Die Pandemie hat sich auf die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel viel stärker ausgewirkt als auf jene des Autos. Die Zahl der mit öV zurückgelegten Kilometer sank 2020 um die Hälfte. 26.10.2021, 09.11 Uhr

In der Pandemie wurden Fahrten mit Bahn und Bus verstärkt gemieden. (Symbolbild) Keystone

Die Pandemie hat der Schweizer Bevölkerung den öffentlichen Verkehr vergällt: Anfang 2021 legte eine Person durchschnittlich 3,6 Kilometer am Tag mit Bahn oder Bus zurück. Ein Jahr zuvor waren es noch 7,5 Kilometer am Tag und Person gewesen – 52 Prozent mehr. Dies zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung des Bundesamts für Statistik (BFS). Viel weniger stark betroffen war die Nutzung des Autos.