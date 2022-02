Verkehrsmittel sollen einfacher kombiniert werden können

Mobilität Verkehrsmittel einfach kombinieren: Bund will zentrale Plattform schaffen Heute fehlt eine nationale Plattform, in der Verkehrsdaten und Angebote gesammelt werden. Das will der Bundesrat nun ändern – mit jährlichen Kosten von mehr als 30 Millionen Franken. 02.02.2022, 12.28 Uhr

Mit der neuen Mobilitätsdateninfrastruktur sollen verschiedene Verkehrsmittel einfacher und effizienter kombiniert werden können. Key

Mit dem Zug von A nach B, dann mit dem Mietauto von B nach C und anschliessend noch mit dem Leihvelo das letzte Teilstück von C nach D. Bald soll dafür vielleicht nur noch ein einzelner Mausklick nötig sein, um diese Kombination zu buchen. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch beschlossen, dass er die «Nutzung von Mobilitätsdaten verbessern und Verkehrssystem effizienter machen» will.

Hinter dieser schwammigen Formulierung versteckt sich der Aufbau einer staatlichen Mobilitätsdateninfrastruktur (Modi). Diese will der Bundesrat aufbauen. «Nur, wenn Informationen zu Zustand und Verfügbarkeit von Infrastruktur und Transportkapazität rechtzeitig und in guter Qualität vorhanden sind, kann das Gesamtverkehrssystem effizient und nachhaltig betrieben werden», heisst es im am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Heute seien das digitale Abbild der staatlich finanzierten Verkehrsinfrastrukturen «mangelhaft und zersplittert», dies unter anderem «auch aus föderalistischen Gründen», wie es im Bericht weiter heisst.

Mit der Modi möchte der Bund nun diese Daten harmonisieren und den zuständigen Stellen verfügbar machen. So könnten in einem weiteren Schritt Verkehrsinfrastrukturen effizienter genutzt werden, öffentliche und private Mobilitätsangebote gezielter geplant und den Bedürfnissen der Bevölkerung besser Rechnung getragen werden, wie es in der Mitteilung des Bundesamt für Verkehr (BAV) heisst. Im Bericht rechnet der Bund mit jährlichen Kosten zwischen 31 und 38 Millionen Franken. Vorerst will der Bund diese neue Infrastruktur über zehn Jahre finanzieren, danach soll die Finanzierung möglichst über Nutzungsgebühren erfolgen.

Alle Verkehrsmittel werden kombinierbar

«Die Bevölkerung profitiert indirekt von den Angeboten, welche Unternehmen wie die App-Entwickler und Plattformbetreiber für sie sicht- und buchbar machen», heisst es im Bericht. «In Zukunft soll es möglich sein, mit einem Klick im Internet oder einer Handy-App massgeschneiderte Angebote mit mehreren Verkehrsmitteln zusammenzustellen und direkt zu kaufen.» So könnten «der öffentliche Verkehr, Sharing- oder Mietautos, -Velos und -Miniscooter sowie Taxis und weitere Mobilitätsangebote einfach kombiniert werden». Das helfe, das prognostizierte Verkehrswachstum besser auf die einzelnen Angebote zu verteilen.

Für die Plattform gelten die Grundsätze: Unabhängigkeit, Verlässlichkeit, Offenheit, Nichtdiskriminierung, Transparenz, Nicht-Gewinnorientierung und Flexibilität. Noch muss das Parlament grünes Licht geben. (mg)