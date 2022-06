Mobilität Schmutz und Lärm: Externe Kosten des Verkehrs steigen auf 14 Milliarden Franken Luftverschmutzung, Lärm und Schäden: Die externen Kosten der Mobilität sind 2019 um 300 Millionen Franken auf 13,7 Milliarden gestiegen. Wer pedalt oder läuft, entlastet die Staatskasse gar. 28.06.2022, 12.07 Uhr

Der motorisierte Individualverkehr trägt noch immer den grössten Teil zu den externen Kosten der Mobilität bei. (Symbolbild) Keystone

Den steigenden Benzinpreis spürt jede Autofahrerin und jeder Autofahrer direkt im Portemonnaie. Nicht direkt spürbar sind dagegen die externen Kosten, die jeder zurückgelegte Kilometer kostet. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) berechnet diese jährlich und kommt zum Schluss, dass jeder Autokilometer im Personenverkehr 2019 7,8 Rappen solcher Kosten verursacht. Damit sind sämtliche Auswirkungen gemeint, die nicht im Preis der Mobilität enthalten sind. Dazu zählen beispielsweise gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Luftverschmutzung oder Lärm sowie Schäden, die beispielsweise durch den Klimawandel entstehen.

Im Preis der Mobilität enthalten sind hingegen Ausgaben für Benzin, Billette oder Versicherungen sowie Infrastruktur oder Unterhalt. Insgesamt und über alle Verkehrsmittel sind im Jahr vor der Coronapandemie Kosten in der Höhe von 14 Milliarden Franken entstanden. Das sind 300 Millionen Franken mehr als noch im Vorjahr. Der Bärenanteil mit 9,8 Milliarden Franken entfällt davon auf den motorisierten Privatverkehr. Pro zurückgelegtem Personenkilometer ist übrigens die Schifffahrt der grösste Sünder: Ein Kilometer auf dem Dampf- oder Motorschiff verursacht externe Kosten in der Höhe von 27,4 Rappen – pro Passagier. Dies wegen dem grossen Ausstoss an Schadstoffen, allerdings werden gemäss ARE im Vergleich nur wenige solche Kilometer zurückgelegt.

39’300 Asthma-Tage bei Kindern

Wie die Kosten berechnet werden, zeigt das ARE anhand von durchaus drastischen Beispielen: So würden etwa durch die Mobilität ein jährlicher Ernteausfall von 94'000 Tonnen Getreide und 139'000 Tonnen Gemüse und Früchten entstehen. Ebenso gäbe es 39'300 Asthma-Tage bei Kindern wegen verschmutzter Luft und insgesamt gehen 17'500 Lebensjahre verloren «aufgrund von Krankheiten wie etwa Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen, die durch Verkehrslärm oder Luftverschmutzung verursacht werden», wie es in der Mitteilung heisst. Insgesamt betrugen 2019 die Klima- und Umweltschäden 6 Milliarden Franken, die externen Kosten für die Gesundheit 5,2 Milliarden Franken.

Einen leicht didaktischen Touch bekommt die Studie bei der Berechnung der externen Kosten für den Fuss- und Veloverkehr. Dieser schlägt mit satten 13,9 Rappen pro zurückgelegtem Personenkilometer kräftig auf den Geldbeutel der Allgemeinheit. Aber: Gleichzeitig gibt es da einen externen Gesundheitsnutzen von 18 Rappen pro Kilometer. Kurzum: Wer läuft oder pedalt der, so das ARE, entlastet nicht nur die überfüllten Strassen sondern auch die Staatskasse.

Und auch noch einen Hinweis an die Politik gibt das Bundesamt auf seiner Homepage: «Damit eine Volkswirtschaft ihre Ressourcen optimal einsetzt, sollten die externen Kosten und Nutzen internalisiert werden, das heisst, sie sind denjenigen anzulasten oder gutzuschreiben, die sie verursachen.» Auf eine Pendlerstrecke von 40 Kilometern würde dies gemäss den Daten von 2019 für Hin- und Rückfahrt ein Aufschlag von 9.60 Franken bedeuten.