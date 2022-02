Bund will bei Misshandlung den Vereinen Gelder streichen

Missbrauch im SPort Nach Magglingen-Skandal: Bund will fehlbaren Vereinen Gelder streichen Nach den Enthüllungen über Missbrauch in der Rhythmischen Gymnastik will der Bundesrat Athleten besser schützen. Bei ethischen Verstössen soll der Bund Vereinen und Verbänden etwa Subventionen streichen können. Dario Pollice 23.02.2022, 15.21 Uhr

Kunstturnerin Ariella Kaeslin war eine von insgesamt acht Athletinnen, die über Misshandlungen auf dem Sportcampus in Magglingen berichteten. (Archivbild) AP

Im November 2020 sorgte eine Reportage über acht ehemalige Spitzenathletinnen der Disziplinen Kunstturnen und Rhythmische Gymnastik für schweizweites Aufsehen. Die Sportlerinnen berichteten über jahrelange Demütigungen und Machtmissbrauch auf dem Sportcampus in Magglingen bei Biel.

Im Nachgang hat sich das Parlament für die Schaffung einer nationalen Meldestelle für Missbrauchsopfer im Sport beschlossen. Nun verankert die Landesregierung die neue Meldestelle im Bundesrecht, wie das Bundesamt für Sport am Mittwoch mitteilte. Die vom Sportparlament geschaffene Meldestelle ist seit Anfang Jahr tätig und der neuen Stiftung Swiss Sport Integrity untergeordnet.

Um weitere Missbrauchsfälle zu verhindern, will der Bundesrat darüber hinaus gewisse Ethikvorgaben rechtlich verankern. Der Bund soll so bei Verstössen Sanktionen ergreifen können. Die Praxis habe gezeigt, dass die geltenden Vorgaben rechtlich zu wenig bindend gewesen seien, argumentiert der Bundesrat.

Vereine und Verbände müssen Ethikvorgaben einhalten

Neu soll der Bund etwa Subventionen kürzen oder gänzlich streichen können, wenn die Ethikvorgaben nicht eingehalten werden. Zudem müssen Sportorganisationen, die Bundesgelder beziehen, die Vorgaben einhalten und umsetzen. Diese basieren laut Mitteilung auf dem Ethik-Statut, welche das Schweizer Sportparlament im November 2021 verabschiedet hat.

Zu den Verhaltenspflichten gehören der Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, Diskriminierung sowie Überforderung oder Drohung, Demütigung, Belästigung und Mobbing.

Neue Regeln sollen 2023 in Kraft treten

Weiter will der Bundesrat Vorgaben zur guten Verwaltungsführung festhalten. Dabei gehe es um Bereiche wie Transparenz in Finanzfragen oder ausgewogene Geschlechterverteilung in Führungsgremien.

Die rechtlichen Anpassungen sind gemäss Baspo in Zusammenarbeit zwischen Bund und dem Dachverband Swiss Olympic erarbeitet worden. Die Vernehmlassung dauert bis am 1. Juni. Nächstes Jahr sollen die Bestimmungen in Kraft treten.