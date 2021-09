Zusätzliche 33 Millionen Franken Soforthilfe für Afghanistan

Ministertreffen in Genf Schweiz spricht zusätzliche 33 Millionen Franken für Afghanistan Aussenminister Ignazio Cassis hat in Genf an einer UNO-Konferenz zu Afghanistan teilgenommen. Angesichts der Notlage am Hindukusch will die Schweiz zusätzliche finanzielle Hilfen bereitstellen. 13.09.2021, 19.32 Uhr

Bundesrat Ignazio Cassis bei der UNO-Konferenz zu Afghanistan in Genf. Keystone

Ein dringliches Ministertreffens zur Krise in Afghanistan fand am Montag in Genf statt. Ziel der Konferenz war es, auf die grossen humanitären Bedürfnisse in Afghanistan aufmerksam zu machen und finanzielle Soforthilfe zu sichern. Angesichts der grossen Not vor Ort will die Schweiz die humanitäre Hilfe um 33 Millionen Franken erhöhen, wie das Aussendepartement mitteilt.