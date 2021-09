Lohndumping Mindestlöhne für Entsandte: Ständerat will Kantonen Anwendung überlassen Muss ein ausländisches Unternehmen, das Mitarbeitern in die Schweiz zur Arbeit schickt, den kantonalen Mindestlohn bezahlen? Der Ständerat möchte die Frage den Kantonen überlassen. André Bissegger 29.09.2021, 12.38 Uhr

Die Kantone sollen selbst entscheiden, ob sie die Mindestlöhne auch auf entsandte Arbeitnehmende anwendet. (Symbolbild) Keystone

Gegen Lohndumping: Der Bundesrat will ausländische Arbeitgeber aus EU-Mitgliedstaaten verpflichten, ihren in die Schweiz entsandten Mitarbeitenden die kantonalen Mindestlöhne zu bezahlen – sofern das kantonale Mindestlohngesetz dies vorsieht. Zudem sollen die Kantone unter anderem kontrollieren, ob ihre Bestimmungen eingehalten werden. Dazu will er das Entsendegesetz anpassen.