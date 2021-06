Schwarzenbach zahlt doch

Millionenzahlung statt Auktion Fall Schwarzenbach: Kunstwerke werden nun doch nicht versteigert Kunstsammler Urs E. Schwarzenbach hat der Eidgenössischen Zollverwaltung nun doch sechs Millionen Franken Nachsteuern bezahlt. Eine Auktion wurde damit im letzten Moment verhindert. 21.06.2021, 18.11 Uhr

Kunstsammler und Hotelbesitzer Urs E. Schwarzenbach ist der Versteigerung mit einer Zahlung zuvorgekommen. (Archivbild) Keystone

Um sechs Millionen Franken Steuerschulden einzutreiben, wollte die Eidgenössische Zollverwaltung am Dienstag bei Kunstsammler und Hotelbesitzer Urs E. Schwarzenbach beschlagnahmte Kunstwerke versteigern lassen. Daraus wird nun jedoch nichts, wie die NZZ am Montag meldete. Die Auktion ist kurzfristig abgesagt worden.

Schwarzenbach habe Zollforderungen in der Höhe von sechs Millionen Franken bezahlt, bestätigte EZV-Mediensprecher Simon Erny gegenüber CH Media: «Mit Erhalt der Zahlung konnte ein Teil der Gesamtforderungen aus dem Gesamtkomplex Schwarzenbach erhältlich gemacht werden.»

Urs Schwarzenbach soll über 80 Kunstwerke ohne Verzollung in die Schweiz eingeführt haben. Der Kunstsammler und Hotelbesitzer setzt sich gegen diese Vorwürfe juristisch zur Wehr. Insgesamt geht es um rund 13,5 Millionen Franken, die Schwarzenbach nachzahlen soll. Schwarzenbach halte die Forderungen nach wie vor nicht für gerechtfertigt, erklärte dessen Sprecher Sacha Wigdorovits am Montag auf Anfrage. Mit der Zahlung habe Schwarzenbach lediglich verhindern wollen, dass die EZV die Kunstwerke weit unter dem richtigen Wert zwangsversteigere. Schwarzenbach erwarte nun, dass die Kunstwerke unverzüglich zurückgegeben würden, so Wigdorovits. (wap)