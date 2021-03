Wirtschaftsprogramm Milliardenschwere Investitionen: Grüne fordern Öko-Aufschwung nach Corona Für die Grünen ist klar: Die Antwort auf die Pandemie muss ökologisch und sozial ausfallen. Aus Sicht der Partei braucht es daher Investitionen in den Klimaschutz und die Digitalisierung. 30.03.2021, 10.00 Uhr

Hoher Einsatz: Die Grüne Partei um Präsident Balthasar Glättli fordert milliardenschwere Investitionen in den nächsten Jahren. Keystone

(rwa) Die Coronakrise habe in den letzten zwölf Monaten zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt und den Strukturwandel in vielen Branchen beschleunigt, betonen die Grünen. Allein in der Gastronomie seien 33'000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Im Gegensatz zu anderen Ländern habe es die Schweiz bisher aber «vollkommen verschlafen», die Ausgaben zur Bewältigung der Krise mit Investitionen in eine grüne und soziale Zukunft zu verknüpfen, kritisiert die Partei in einem am Dienstag präsentierten Positionspapier.

Ihr Vorschlag: Ein rasch wirksames strategisches Investitionsprogramm. Am Dienstag haben Parteivertreter um Präsident Balthasar Glättli nun ein Impulsprogramm mit 14 Massnahmen vorgestellt. Dieses sieht Investitionen in den Klimaschutz, den Care-Bereich und die Digitalisierung vor. Dadurch würden «klimafreundliche Arbeitsplätze» geschaffen und der Grundstein gelegt für eine «innovative und klimafreundliche Wirtschaft des 21. Jahrhunderts». Über die nächsten vier Jahre sollen so rund elf Milliarden Franken investiert werden.

Bessere Bedingungen für Pflegepersonal

Zu Erreichung der Klimaziele setzt die Partei auf bekannte Forderungen: So soll erneuerbarer Strom gefördert und Investitionen in klimafreundliche Technologien erleichtert werden. Punkto Digitalisierung fordert sie den Aufbau einer zukunftsfähigen Dateninfrastruktur.

Beim Ausbau der Care-Dienstleistungen schwebt den Grünen der flächendeckende Aufbau von Tagesschulen vor. Damit sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern, nimmt sie die Kantone und Institutionen in die Pflicht.

Begleitet werden sollen die Massnahmen mit einer Bildungs- und Umschulungsoffensive. Weiterbildungen für stellenlose Lehrabgänger sollen finanziell gefördert und das Angebot an Lehrstellen und Hochschulpraktika in der Bundesverwaltung aufgestockt werden. Auch machen sich die Grünen für die Einführung von Bildungsgutscheinen für arbeitslose Erwachsene stark.